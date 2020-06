Thiago Silva va quitter le PSG à la fin de la saison

C'est une page qui se tourne au PSG. Selon L'Equipe, Thiago Silva, 35 ans, le capitaine du club, va quitter Paris à la fin de cette saison. D'après le quotidien sportif, la direction lui aurait signifié que son contrat, qui arrive à terme cet été, ne serait pas renouvelé.

L'international brésilien, 89 sélections, a disputé 310 matches en rouge et bleu. Il a marqué 17 buts, dont le plus célèbre est sans doute celui inscrit en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, en 2015.

Les Parisiens jouent à 10 depuis l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic en première mi-temps. Menés 2 à 1 en début de prolongation et donc virtuellement éliminés, les hommes de Laurent Blanc attendent la 116e minute pour égaliser à 2 partout et se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Et c'est grâce à un coup de tête de leur capitaine Thiago Silva.

Thiago Silva n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le PSG (battu cet année-là par le FC Barcelone), mais il a brillé en France, remportant 7 titres de champion, 4 coupes de France, et 5 coupes de la Ligue.