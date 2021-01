Thibaut Vargas (Montpellier) part se faire les griffes à Châteauroux

C'est une nouvelle étape dans la jeune carrière de Thibaut Vargas. A 20 ans, le latéral droit quitte momentanément la Paillade, direction La Berrichonne, actuelle lanterne rouge en Ligue 2. Le natif de Marseille, qui a débuté le football au Sporting Club Air Bel avant de débarquer à Montpellier, où il est pro depuis décembre 2019, vient de s'engager pour un prêt sans option d'achat au sein de la formation dirigée par Benoît Cauet.

Pas utilisé par Michel Der Zakarian cette saison en Ligue 1, le jeune homme faisait face à une forte concurrence, avec Junior Sambia, désormais fixé dans le couloir héraultais, mais aussi Arnaud Souquet et même Mathias Suarez, récemment rentré d'Uruguay. C'est donc à l'étage du dessous qu'il a choisi, avec son club, de saisir une bonne opportunité.

Thibaut Vargas, apparu à trois reprises en fin de saison dernière en Ligue 1, avait signé son premier match avec les pros en Coupe de France face à Caen, il y a un an (19 janvier 2020). Des bouts de match plein de promesses, pour celui qui a disputé la Youth League il y a deux ans avec Montpellier et qui dispose encore d'un an et demi de contrat au MHSC (juin 2022). Il reviendra donc dans son club formateur, avec l'objectif de s'y imposer, après s'être aguerri et avoir tenté d'obtenir le maintien dans le Berry.

Celui qui s'était longuement confié au micro de France Bleu Hérault, en visio, durant le premier confinement, a rejoint sa nouvelle équipe ce mardi. Il a participé à son premier entraînement et pourrait apparaître sous ses nouvelles couleurs dès samedi, à Amiens.