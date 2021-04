Thierrry Laurey (Strasbourg) : "On avait déjà fait une tentative de suicide avortée en première mi-temps"

Au terme d'une rencontre au niveau de jeu très faible, le Racing a arraché in extremis ce dimanche un point très précieux dans la course au maintien à Nîmes (1-1). Les Strasbourgeois avaient au préalable tout fait pour se compliquer la tâche en étant réduit à dix et en concédant un pénalty.

Peu importe la manière, c'est le résultat qui compte. L'entraîneur du Racing Thierry Laurey l'avait annoncé en conférence de presse, avant ce duel de mal classés entre Nîmes et Strasbourg, il ne pensait certainement pas si bien dire.

La première mi-temps a été insipide ce dimanche au stade des Costières, marquée par beaucoup de déchets techniques de part et d'autre ("Je ne sais pas si on a réussi quatre passes de suite vers l'avant", reconnaît Thierry Laurey).

Un début de deuxième mi-temps cauchemardesque

Mais le début de deuxième mi-temps sera encore pire, un vrai cauchemar pour les Strasbourgeois. Le défenseur Frédéric Guilbert est expulsé pour un geste dangereux, une semelle sur Lucas Deaux (47ème). Et dans la foulée Alexander Djiku concède un penalty, transformé par Renaud Ripart (55ème).

Dans son style imagé, l'entraîneur strasbourgeois résume cette entame de deuxième mi-temps à l'envers de son équipe. "On avait déjà fait une tentative de suicide avortée en première mi-temps, ose Thierry Laurey. Il n'y avait que le score de rassurant à la mi-temps. On savait qu'on devait en faire un peu plus, si on voulait parvenir à nos fins. Maintenant, quand je pensais un peu plus, je ne pensais pas à un carton rouge et à un penalty, ça faisait beaucoup de choses en peu de temps. On a au moins eu le mérite d'y croire jusqu'au bout".

Nouvelle entrée décisive de Sahi

En infériorité numérique, les Strasbourgeois peinent d'abord à réagir, mais les Nîmois ne sont guère dangereux et finissent eux aussi par offrir un pénalty, obtenu par le jeune Malien Moïse Sahi, décisif pour son entrée en jeu, comme face au PSG.

Dimitri Liénard convertit ce pénalty en deux temps, le ballon étant repoussé d'abord par le gardien nîmois Baptiste Reynet (82ème). Au final, le Racing s'en sort presque miraculeusement avec un point, qui fige les positions au classement. Il conserve six points d'avance sur Nîmes, son adversaire du jour et barragiste.

"Les joueurs se mettent parfois une pression sur les épaules qui n'est pas nécessaire, souligne Thierry Laurey pour expliquer cette pauvre prestation de son équipe (et celle de Nîmes aussi). C'est facile pour moi de dire ça à 57 ans, car j'en ai joué des matchs pourris comme ça, et des matchs pourris où je n'étais pas bon, j'en ai joué aussi. Malheureusement, tu as beau essayé de rassurer les joueurs, tu n'y arrives pas. J'ai eu des entraîneurs qui essayaient de nous rassurer, de ne pas parler du résultat et c'était des matchs à jeter à la poubelle le plus rapidement possible. Sincèrement sur la prestation d'aujourd'hui, c'est un vieux 0-0 qui nous attendait normalement".

Nouvelle balle de match contre Nantes

Le Racing n'a pas réussi à convertir sa première balle de match pour le maintien, mais il ne s'est pas fait breaker non plus. Il aura une deuxième occasion en or de se rassurer (presque) définitivement dimanche prochain face à Nantes au stade de la Meinau.