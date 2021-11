Thierry Braillard, ancien ministre des sports : "On est en train de tuer l'image du foot français"

Ancien ministre des sports entre 2014 et 2017, Thierry Braillard s'exprime sur France Bleu Hérault, au lendemain du jet de bouteille contre Dimitri Payet, survenu lors de Lyon - Marseille, dimanche dernier et sur les violences dans les stades.

Alors que le football français s'interroge sur les mesures à adopter pour mettre fin à la violence de certains supporters dans les stades de Ligue 1, voire de Ligue 2, le Ministre des sports de François Hollande entre 2014 et 2017 était l'invité de Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume, dans 100% Paillade, ce lundi, et s'est dit "stupéfait et extrêmement atterré de cette situation".

Redevenu avocat, Thierry Braillard était aux commandes lors du passage de la Loi Larrivé dite "pro supporters et anti hooligans" du 10 mai 2016. Il est aussi à l'origine de la création de l'Instance Nationale du Supportérisme, l'année suivante. Aujourd'hui, "le moment est venu de se poser de vraies questions, parce qu'on est en train de tuer le foot français et l'image du foot français", a-t-il déclaré.

La confusion

Face aux tergiversations de dimanche soir et au petit jeu qui consiste à ce que chacun se renvoie la responsabilité, Thierry Braillard trouve d'abord des circonstances atténuantes aux présidents de club : "On ne peut pas en vouloir à Jean-Pierre Rivère (Nice - Marseille) et Jean-Michel Aulas (Marseille - Lyon) d'avoir eu, dans le feu de l'action, une réaction partisane qui n'est pas à la hauteur de l'événement".

En revanche, il estime que "la multiplicité des acteurs fait qu'on n'a plus de décideurs, et on en arrive à des situations où, pendant deux heures, l'arbitre ne sait plus où il en est (...) Il subit la pression du préfet, des présidents, des joueurs, des entraîneurs. Le moment est venu de se reprendre et d'utiliser les outils qui sont là".

Sanctions collectives et retraits de points "inutiles"

Ensuite, alors que six épisodes violents ont été dénombrés depuis le début de saison, Thierry Braillard estime que les sanctions collectives souvent infligées par la commission de discipline de la LFP sont "inutiles". Tout comme le retrait de points : "si vous enlevez des points à l'Olympique Lyonnais, le supporter qui a jeté la bouteille, il s'en fout. D'ailleurs, il n'est pas membre d'un groupe de supporters. Ca ne le touche pas. En revanche, si les autres savent que par ce geste, il a été interdit à vie ou banni de tout stade, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on attend l'exemplarité d'une sanction vis à vis de la personne qui a fait la bêtise".

Les filets de protection

Certains acteurs de football propose l'installation de filets de protection devant les tribunes ou au niveau des poteaux de corners, où les joueurs sont particulièrement exposés. L'ancien ministre se dit favorable à cette solution, dans certains cas : "L'Olympique Lyonnais avait déjà été sanctionné par l'Uefa suite à un match d'Europa League contre des turcs (Besiktas en 2017), qui lui avait imposé de mettre des filets. Il y a eu ces filets pendant un moment, puis ils ont été enlevés (..) Il y avait un accord avec les groupes de supporters, parce qu'on veut que les clubs dialoguent avec les supporters. La contrepartie, pour ne plus mettre les filets, c'était qu'il n'y ait aucun objet jeté sur la pelouse. Le problème, dimanche, c'est que la personne qui a jeté la bouteille n'était pas membre des groupes ultras répertoriés dans le virage nord. Le Kop a d'ailleurs communiqué pour regretter cet incident, mais je pense que sur les matchs à risque, mieux vaut mettre les filets (...) En revanche, les boucliers, en terme d'image, c'est terrifiant".

Thierry Braillard a aussi évoqué l'utilisation des fumigènes et les déplacements de supporters. Entretien complet à retrouver ici.