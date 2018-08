C'est à New-Yord que se jouera ce jeudi la venue de Thierry Henry comme entraîneur des Girondins de Bordeaux. L'ancien champion du monde a rendez-vous avec les futurs propriétaires américains du club. Et, si l'affaire semble en bonne voie, les deux parties devront convaincre.

Thierry Henry sera aujourd'hui à New-York pour rencontrer les dirigeants de GAPC, futurs propriétaires des Girondins de Bordeaux. L'ancien champion du monde va discuter de sa venue comme entraîneur des Girondins pour succéder à Gustavo Poyet. Selon de nombreuses sources, il en aurait accepté le principe. Reste donc à valider ce qui constituerait un gros coup pour les Girondins. Y a-t-il encore un risque que tout cela capote ? Analyse.

Thierry Henry en a envie

Il y a un obstacle essentiel qui a été levé, c'est bien sûr l'accord de principe de l'ancienne star d'Arsenal. Thierry Henry est tenté par l'aventure bordelaise. Il a pris ses renseignements, sur le club et sur les joueurs de l'effectif actuel. Il a sondé ses proches et il a même déjà trouvé son adjoint qui serait l'ancien joueur d'Arsenal également Gilles Grimandi. Les choses sont en bonne voie mais c'est bien la réunion de ce jeudi à New-York qui sera décisive.

Une affaire de gros sous

D'un côté, il faut que les nouveaux actionnaires américains valident le salaire de Thierry Henry. Et certaines sources indiquent qu'il serait assez gourmand. Normal quand on connait l'impact qu'aurait la signature de Thierry Henry en termes d'image pour les Girondins. Négociable au vu de l'inexpérience de l'ancien buteur des Bleus qui jamais dirigé une équipe et qui ne dispose, sur son CV d'entraîneur, que de son expérience d'adjoint de Roberto Martinez en sélection belge. De l'autre côté, il faut que GAPC, le fonds de pension qui doit prendre les rênes des Girondins fin septembre, démontre à Thierry Henry sa capacité financière à porter un vrai projet. Là-aussi, ce n'est pas anecdotique. Pour sa première expérience à la tête d'un club, l'ancien champion du monde 98 ne veut pas se rater. C'est exactement pour cette raison que Zinedine Zidane avait décliné la proposition des Girondins en 2014, estimant à l'époque que M6 ne lui offrirait pas les joueurs nécessaires pour obtenir des résultats. Quoi qu'il en soit, la décision finale ne sera pas officialisée avant vendredi, jour de l'entretien préalable au licenciement de Gustavo Poyet avec les dirigeants des Girondins.