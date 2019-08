Thierry Laurey après l'élimination de Strasbourg à Francfort : "On a pris une bonne leçon"

Les Strasbourgeois n'ont pu que reconnaître la supériorité de l'Eintracht Francfort, qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa, après son succès 3 à 0 ce jeudi soir en match retour des barrages à la Commerzbank Arena. Les Allemands étaient plus forts, plus physiques, plus expérimentés.

Matz Sels et le Racing ont craqué à Francfort et sont éliminés de la Ligue Europa

Francfort

L'aventure européenne s'arrête donc là pour le Racing Club de Strasbourg, battu 3 à 0 à Francfort, après avoir gagné 1 à 0 à l'aller. Les Strasbourgeois ne verront pas les phases de groupe de la Ligue Europa. Un but malencontreux de Mitrović contre son camp, un geste de représailles malheureux de Dimitri Liénard expulsé, le talent de Kamada et Kostić, l'expérience et parfois le vice des Allemands, la pression du formidable public de la Commerzbank Arena, c'en était trop pour que le Racing ne finisse pas par craquer.

La tête dans le seau

Pour l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, cette élimination est logique : _"_Sur les deux matchs, ils n'ont rien volé.C'est une grande équipe qui a joué sa peau et élevé son niveau d'exigence. Malgré tout, on a pris le premier but sur un truc anodin, qui nous coûte très cher. Et une fois qu'on se retrouve à dix en deuxième mi-temps, il y a plus d'espaces, ils font jouer et nous on est un peu en-dessous, on a la tête dans le seau et la différence se fait. Il y a des garçons (les Allemands) qui se sont sublimés et nous on a un peu subi, c'est vrai. C'est une bonne leçon".

De l'abattement légitime

C'est vrai que les joueurs strasbourgeois n'ont quasiment jamais réussi à respirer dans ce match. Ils étaient logiquement abattus après cette élimination, à l'image du milieu de terrain Adrien Thomasson _: "_Malheureusement, la première mi-temps n'était pas bonne. On était acculés dans notre camp. Le premier but nous fait mal au moral. Après il y a eu le carton rouge en leur défaveur, on se dit que ça sera mieux pour nous en deuxième mi-temps, mais la supériorité numérique ne dure que dix minutes. On apprend de ces matchs-là, malheureusement on est disqualifiés (éliminés en fait) ce soir, ça a été un long parcours pour en arriver là, d'échouer à une marche des poules, c'est normal qu'il y ait un peu d'abattement dans les vestiaires".