Thierry Laurey après la défaite de Strasbourg à Paris : "C'est frustrant, c'est cruel"

Paris, France

Entré en fin de match, le milieu de terrain Dimitri Liénard a résumé le sentiment des Strasbourgeois après cette défaite rageante : "C'est terrible, c'était écrit que Neymar marque. Sur l'ensemble du match on avait fait une grosse prestation. Mais, après, quand t'es un génie, quand t'es touché par la grâce, il n'y a rien à dire, il te met un but d'anthologie, du mauvais pied, à l'envers. C'est comme ça ! "

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey n'avait rien à reprocher à ses joueurs ce samedi : "On a fait le match qu'il fallait faire, en essayant de concéder le moins d'occasions possibles, en essayant de couper certains schémas de l'équipe parisienne et en essayant d'utiliser au mieux les ballons de récupération. C'était bien, mais un match dure 94, 95 minutes et il peut toujours y avoir un imprévu et là, il y a eu un gros imprévu durant le temps additionnel. Enfin, imprévu, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'avec un joueur pareil (Neymar), il repousse un peu les limites. C'est frustrant, c'est cruel."

Neymar, le héros controversé de la soirée, s'est aussi arrêté brièvement devant une meute journalistes : "C'était un match difficile. On a affronté une équipe qui est restée derrière et a évolué en contre-attaque. Ils ont fait un très bon match mais finalement, on a réussi à mettre un but et à prendre les trois points. Je comprends que ce soit très difficile pour les supporters parisiens. Mais à partir de maintenant, je suis un joueur du PSG. S'ils veulent me siffler, il n'y a pas de problème".