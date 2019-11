Thierry Laurey après la défaite de Strasbourg face à Lyon : "Ça s'est joué sur l'expérience"

Strasbourg, France

Cette défaite du Racing 2 buts à 1 face à Lyon met fin à une série de quatre victoires consécutives à domicile. Elle laisse un goût d'inachevé, que résume l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey : "Quand tu tu perds 2 -1, alors que tu mènes 1 -0, c'est que quelque chose a foiré. On ne peut s'en prendre qu'à nous-même. On a fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble, mais même en faisant une bonne première mi-temps, on n'était pas devant. On encaisse deux buts largement évitables, ça s'est joué sur rien du tout, j'ai tendance à dire que ça s'est joué sur l'expérience. Les Lyonnais n'ont pas paniqué et sont parvenus à revenir dans le match. Avec très peu de situations, ils sont parvenus à planter un deuxième but. Il n'y a rien d'infamant à perdre chez soi contre Lyon, mais il y avait matière à faire beaucoup mieux".

Auteur d'une prestation impressionnante, le jeune défenseur Mohamed Simakan, a étouffé le meilleur buteur du championnat Moussa Dembele. "Je pense que je fais une bonne prestation, reconnaît la nouvelle pépite du Racing. Mais je suis déçu quand même du résultat. On a mis du "boost" au début, on voulait montrer qu'on voulait faire de belles choses aujourd'hui. Malheureusement, on s'est fait reprendre avant la mi-temps et en fin de match, Lyon nous a achevés. On prend un petit coup au moral à la fin, on a essayé de revenir, mais ça n'a pas suffi."

Le buteur strasbourgeois de la soirée Youssouf Fofana regrettait que son équipe ait lâché prise en deuxième période: "C'est dommage que mon but ne bonifie pas le match. Le regret c'est de ne pas avoir fini les occasions en première mi-temps, ça les a remis en confiance. En fin de première mi-temps et en deuxième mi-temps, on a levé le pied. Ils ont profité de nos largesses et après, ils ont fermé le match. C'était compliqué de revenir. Ils ont joué avec l'expérience, on ne peut pas leur enlever. On leur a posé des problèmes, ils n'étaient pas supérieurs, mais on va dire qu'ils ont trouvé les solutions."