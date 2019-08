Thierry Laurey après le match nul de Strasbourg à Reims : « C’était pas Chelsea - Liverpool »

Reims, France

L’entraîneur Thierry Laurey : « En ce moment, on ne peut pas se permettre d’avoir du football champagne, même si le lieu aurait été adapté. On a verrouillé le match, voilà. Je ne vais pas dire qu’on a fait un super match, c’était pas Chelsea – Liverpool, arrêtez de rêver. On a fait le match qu’on a pu faire, voilà. Les garçons se sont accrochés, on était bien organisés. Les garçons ont respecté les consignes, ils ont laissé très peu d’espace à cette équipe rémoise, qui a eu très peu d’occasions. L’objectif, c’était surtout de ne pas s’envoyer en l’air, il faut être honnête ».

Le milieu de terrain Jonas Martin : « Clairement, l’objectif c’était de bien défendre. On a essayé de rester un bloc bas et de ne pas avoir trop d’écarts entre les lignes. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions, voilà on s’est rassurés. On aurait voulu être plus ambitieux en jouant mieux les contre-attaques. En étant un peu plus inspirés et en ayant un peu plus de gaz, on aurait pu ouvrir la marque ».

Le défenseur Abdallah N’Dour : «Le mot d’ordre du coach c’était d’être costaud défensivement, car Reims est une bonne équipe pour procéder en contre, donc il fallait rester solide et en place. Vu le système qu’on jouait, c’était compliqué d’attaquer. On a pris un point et à l’extérieur, c’est pas mal quand même ».