Thierry Laurey, avant le match retour de la Ligue Europa : "Francfort reste favori"

Francfort

C’est sans aucun doute la rencontre la plus importante de la première moitié de saison. Le Racing joue ce jeudi soir à Francfort en match retour des barrages de la Ligue Europa, avec en jeu pour le vainqueur, une place en phase de groupes de la compétition. Les footballeurs strasbourgeois partent avec un avantage d’un but acquis à l’aller à la Meinau (victoire 1 à 0), mais les Allemands de l’Eintracht, demi-finalistes de cette compétition au printemps dernier, seront revanchards et même "vexés" pour reprendre les propos leur gardien, l’ancien Parisien Kevin Trapp.

Des Allemands vexés et revanchards

Pour mesurer la difficulté de la tâche, sachez que Francfort n’a perdu que deux matchs sur dix-neuf depuis un an en Coupe d’Europe, dont celui de jeudi dernier à la Meinau et aucun à domicile. L'Eintracht marqué la saison passée à domicile quatre buts à Marseille, à la Lazio de Rome ou encore à Donetsk.

Les Allemands ont sans doute pris les joueurs du Racing de haut au match aller et ils ne commettront plus la même erreur. L’entraîneur allemand Adi Hütter annonce "un pressing de tous les instants". "On a vu la saison dernière l’engouement au club et dans la ville, avec nos performances extraordinaires en Ligue Europa, renchérit le milieu de terrain de l'Eintracht Sebastian Rude. On est tous chauds, j’ai déjà des petits frissons, comme l’an passé lors des matchs à élimination directe. On sent aussi cette excitation en ville. Je suis certain qu’on se battra à fond et qu’on a le niveau pour éliminer Strasbourg, une équipe qui jouera très bas sur le terrain. Je suis optimiste, ça va le faire".

L'entraîneur du Racing Thierry Laurey et l'attaquant Ludovic Ajorque en conférence de presse ce mercredi à Francfort © Radio France - Luc Dreosto

Au Racing, on espère réaliser le gros coup, même si l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey mesure l'ampleur de la tâche : "On s'en est bien sortis au premier match, mais on sait aussi qu'il y a une deuxième rencontre. Malgré le score du match aller, Francfort reste favori".

Près de 50.000 spectateurs derrière l'Eintracht

Près de 50.000 fans pousseront l’Eintracht à la Kommerzbank Arena, un grand stade construit pour la coupe du Monde 2006. Il y aura deux fois plus de monde qu’à la Meinau et ça pourrait déstabiliser les joueurs du Racing, qui découvrent pour la plupart la coupe d’Europe. Même si l’entraîneur Thierry Laurey s’en défend : "Je n'ai absolument pas parlé avec mes joueurs de cette ambiance, parce que je trouve qu'en France il y a des ambiances similaires. Au Vélodrome, au Groupama Stadium à Lyon, au Parc des Princes. Ce sera peut-être un petit peu plus folklorique puisqu'il y a des tifos sympas, si j'ai bien compris. Je pense que c'est quelque chose qui va motiver les joueurs, qui va leur permettre d'être les plus performants possible". "C'est excitant et pas angoissant" a confirmé l’attaquant Ludovic Ajorque.

Les joueurs du Racing qui seront eux aussi soutenus par 2.600 supporters. C’est le plus gros déplacement de fans du Racing pour un match de coupe d’Europe.

Plus de pression pour Francfort

Ici à Francfort, des joueurs aux supporters en passant par les dirigeants et les journalistes, personne n’a oublié la formidable épopée de l’Eintracht la saison passée en Coupe d’Europe. Les Allemands ont atteint les demi-finales, seulement éliminés aux tirs aux buts par Chelsea, le futur vainqueur. Ils ont écarté de leur route de grands noms comme Marseille, la Lazio de Rome, l’Inter de milan ou le Benfic. Leurs supporters se sont déplacés souvent à plus de 10.000 aux quatre coins de l’Europe.

"Il y a énormément de pression, concède Julian Franzke, journaliste au magazine Kicker. Pour l’Eintracht, c’est le match le plus important de la saison, comme l’ont dit plusieurs personnes, dont l’entraîneur et le gardien Kevin Trapp. Toute la saison dépend de ce résultat. Au printemps, l'Eintracht a failli se qualifier pour la Ligue des champions. Les fans, le club, tout l’entourage a envie de revivre une épopée européenne. Tout le monde sera très triste si l’Eintracht ne se qualifie pas contre Strasbourg".

Ces émotions des folles soirées européennes, tout le monde a envie de les revivre à Francfort, mais au Racing aussi, on aimerait encore prolonger un peu l’aventure et disputer à nouveau la phase de groupe de la Ligue Europa, comme en 2005. Une qualification serait un vrai bonus pour les Strasbourgeois. Le Racing poursuivrait ainsi son incroyable retour au premier plan, en passant en huit ans de la cinquième division à la Ligue Europa