Thierry Laurey avant OM - Racing : "On y va sans pression, mais pas pour se faire défoncer"

Strasbourg, France

Le Racing se déplace très amoindri ce mercredi à Marseille,. particulièrement en défense. Alexander Djiku est suspendu, Lamine Koné et Anthony Caci sont blessés. Le gardien Matz Sels a été laissé au repos. Nuno Da Costa et Youssouf Fofana sont en instance de transfert. Et pour être complet, Prcić, Mothiba et Botella sont toujours à l'infirmerie. Au total, l'entraîneur Thierry Laurey doit faire sans neuf de ses joueurs. Il n'a donc pas eu à se triturer les méninges pour composer son groupe. Il a convoqué les valides et dû précipiter le retour du jeune défenseur Mohamed Simakan blessé au genou début décembre.

Dans ces conditions, les Strasbourgeois, même s'ils ont fait le plein de confiance en gagnant à Monaco, sont clairement outsiders ce mercredi soir au Vélodrome. "On y va sans pression, le tirage a fait que ça n'est pas un cadeau. _Après y aller sans pression, ça ne veut pas dire qu'on y va pour se faire défoncer_, raconte Thierry Laurey avec son sens habituel de la formule. On y va avec l'esprit tranquille, car se faire éliminer, ça ne serait pas un scandale. Mais le charme d'un match de football et de la coupe de France en particulier, c'est qu'il puisse y avoir des surprises de temps en temps. Si on pouvait en créer une, ça serait avec plaisir".

L'OM invaincu depuis trois mois

En décembre 2018, le Racing était parvenu à battre les Marseillais en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue au stade Vélodrome. Mais le contexte n'est plus le même. En plein doute à l'époque, l'OM d'aujourd'hui surfe sur une belle vague de confiance. Il n'a plus perdu le moindre match depuis trois mois (la dernière défaite c'était le 30 octobre 2019 en Coupe de la Ligue 2 à 1 à Monaco).

Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises en Coupe de France et l'OM s'est toujours qualifié.