Thierry Laurey avant Strasbourg - Lyon : "Il y a un caractère d'urgence"

Mal classé, le Racing Club de Strasbourg reçoit, ce dimanche 18 octobre, l'Olympique Lyonnais qui n'est pas à sa place non plus. Un duel entre deux équipes aux problèmes similaires... Qui pourraient se réveiller lors de cette 7e journée du championnat de Ligue 1.

On risque de voir des tirs ce dimanche 18 octobre au stade de la Meinau. Des buts, c'est moins sûr. Le Racing Club de Strasbourg affronte l'Olympique Lyonnais pour la septième journée de Ligue 1 de football. Ce sont les deux équipes qui tirent le plus pour marquer : Il leur faut 17 tirs pour un but. Il leur faut aussi lancer enfin leur saison.

Il y a un caractère d'urgence qui commence à s'installer. Au niveau comptable, on est obligés de faire tourner la machine - Thierry Laurey

Cette phrase pourrait s'appliquer aux deux adversaires. Si le Racing est 18e avec seulement trois points, Lyon aussi est loin de son rang en occupant la 14e place avec 7 points. "C'est une équipe qui, potentiellement, est largement au dessus de nous" reconnait l'entraîneur alsacien, Thierry Laurey.

Le mercato terminé, place aux choses sérieuses

Voilà encore un point commun de ces deux équipes en difficultés : Le mercato les a sûrement perturbées. A Lyon comme à Strasbourg, certains avaient la tête ailleurs. Maintenant, c'est terminé, les effectifs sont figés - au moins jusqu'à la trêve hivernale, et tout le monde est opérationnel. En plus, à Strasbourg, les recrues sont arrivées.

Habib Diallo, la recrue la plus chère de l'histoire du Racing Club de Strasbourg © Radio France - Louis de Bergevin

"C'est un joueur qui a de très bonne qualités. Un tel attaquant va nous faire du bien" reconnait Jean-Ricner Bellegarde à propos d'Habib Diallo. L'ancien attaquant Messin a participé à son premier entrainement cette semaine. Auteur de 12 buts la saison dernière, _"il a un profil assez athlétique, qui peut jouer seul devant, qui peut jouer à deux, qui peut jouer excentré aussi,_se réjouit d'avance Thierry Laurey. Il a plusieurs cordes à son arc et il a de l'expérience."

De l'expérience aussi du côté de l'autre arrivant : Jean-Eudes Aholou. Pas si inconnu, c'est un ancien du Racing. "Il apporte son expérience, il a joué pas mal de matchs en ligue 1, ça apporte beaucoup au groupe", précise Jean-Ricner Bellegarde.

Racing Club de Strasbourg - Olympique Lyonnais, coup d'envoi à 13h ce dimanche 18 octobre. Et c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace.