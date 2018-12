Thierry Laurey : "j'ai bien envie de rester au Racing"

Strasbourg, France

Arrivé il y a deux ans et demi à Strasbourg, l'entraîneur du Racing Thierry Laurey est en fin de contrat en juin prochain à l'issue de cette saison. Il souhaite prolonger son aventure strasbourgeoise. Pour l'instant, il n'a pas discuté du sujet avec son président Marc Keller. "Personnellement je n'ai pas eu d'entretien par rapport à ça, a précisé Thierry Laurey. Par contre, j'ai eu des retours comme quoi ça pourrait se faire, je parle des négociations".

Thierry Laurey s'exprime sur son avenir au Racing Copier

Son bon bilan plaide pour lui. À deux journées de la fin du cycle aller, les footballeurs du Racing sont 8èmes de Ligue 1 avec 23 points. Et l'envie de poursuivre l'aventure du Racing est forte : "J'ai bien envie de rester ici parce que j'ai trouvé un club qui correspondait exactement à ce que je recherchais, à ce moment de ma carrière. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le club grandit bien, un peu plus vite que prévu, car on est allés un peu plus vite que la musique. Et donc, forcément il faut qu'on s'adapte, dirigeants, staff, joueurs, administratifs, tout le monde doit être dans la même dynamique et redoubler d'efforts. Et surtout, j'étais venu à Strasbourg pour ça, donc je ne suis pas déçu par rapport à ça, _je voulais être dans un club avec beaucoup d'engouement, de ferveur, de passion et mon vœu est plus qu'exaucé à ce niveau-là"_.

Le Racing doit encore disputer trois matchs avant la trêve de Noël, deux en championnat à Reims et face à Nice, et puis un match de Coupe de la Ligue à Marseille.