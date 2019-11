Thierry Laurey : « J’espère qu'on va réussir à tuer le chat noir qui nous accompagne à l’extérieur »

Les déplacements se suivent et se ressemblent pour le Racing Club de Strasbourg, défait pour la cinquième fois de rang à l'extérieur à Angers (1-0). Le club alsacien n'a toujours pas marqué le moindre but à l'extérieur en six matchs de Ligue 1, la pire série de son histoire.

Strasbourg, France

Ils ne sont pas les seuls responsables, mais les attaquants strasbourgeois ne parviennent décidément plus à trouver le chemin des filets en Ligue 1 : deux buts seulement pour Ajorque, aucun pour Da Costa, Mothiba et Zohi, une misère après douze journées de championnat. À Angers, Mothiba et Ajorque ont chacun raté une occasion en or. Le doute et la frustration ne font que grandir. "C'est chiant, on aimerait marquer les attaquants et malheureusement, ça ne rentre pas en ce moment, peste Ludovic Ajorque. C'est toujours le même constat, il y a toujours un pied, un gardien, quelque chose qui nous empêche de marquer à l'extérieur. Après c'est aussi nous, on ne va pas assez vite ou on ne fait pas le bon geste. C'est comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer".

Plus mauvaise attaque de Ligue 1

Avec Dijon, Le Racing est désormais la pire attaque de Ligue 1 (7 buts seulement marqués en douze rencontres). L'entraîneur Thierry Laurey est conscient des lacunes de son équipe, même s'il essaie de positiver : "On peut être déçu par le résultat (à Angers). On s'est créé des situations nettes. Même si on n'a pas pris de points, je vais retenir les progrès. Il nous a manqué de la justesse technique dans le dernier geste, mais ça on le sait depuis un petit moment. L'an dernier, on avait sensiblement les mêmes lacunes, sauf qu'on avait un maximum de réussite. Aujourd'hui on a toujours les mêmes lacunes et on a beaucoup moins de réussite. J’espère que petit à petit, on va réussir à tuer le chat noir qui nous accompagne à l’extérieur".

Avec ses six matchs consécutifs sans marquer de but à l'extérieur, le Racing réalise la pire série de son histoire et n’est malheureusement plus très loin du record absolu et peu enviable de Brest en première division : huit rencontres sans scorer à l’extérieur pour débuter la saison 1989 – 90. Les Strasbourgeois se retrouvent une nouvelle fois dans l'obligation de se racheter samedi à la Meinau, face à Nîmes, la lanterne rouge, dont le match face à Rennes a été reporté ce weekend.