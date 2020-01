Thierry Laurey : « La défaite (à Metz) nous reste vraiment en travers de la gorge ».

Strasbourg, France

A Metz, l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey a opté pour un système prudent à cinq défenseurs. Un pari réussi défensivement, car les Messins n’ont absolument pas été dangereux jusqu’à l’ouverture du score par John Boye sur corner (69ème minute). En revanche, les Strasbourgeois n’ont pas assez pesé en attaque, Kenny Lala s’est créé la meilleure occasion à la demi-heure de jeu en perdant un duel face au gardien lorrain Alexandre Oukidja. Puis le Racing a poussé en vain en fin de match, Alexander Djiku voyant notamment sa tête à bout portant repoussée par l’ancien portier strasbourgeois.

Comme il y a deux ans, le Racing relance Metz

Le Racing a-t-il manqué d’ambition face à une équipe messine qui n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis la mi-octobre ? « Oui, peut-être un peu à mon goût, reconnaît le défenseur Alex Djiku. Offensivement, il nous manquait un brin de fougue, on va dire, ce petit truc qui nous aurait permis de marquer un but. Malheureusement, on ne concrétise pas nos occasions et on se fait punir sur leur seule occasion du match. Si on gagnait contre Metz, on les enterrait, là c’est dommage, on relance un concurrent direct ».

Toujours cette inefficacité à l'extérieur

L’entraîneur Thierry Laurey regrette un scénario assez similaire au match de Coupe de la Ligue mardi (perdu aux tirs au but à Reims). « Je n’ai pas vu mon équipe en danger pendant 70 minutes, jusqu’au but. Même avec un match nul, j’aurais été déçu. La défaite me reste donc en travers de la gorge. Quand tu maîtrises le match et que tu as des situations nettes, il faut tuer la bête. Il va falloir qu’on comprenne ça, car ça fait deux fois en quatre jours, ça fait beaucoup. Ça nous coûte une qualification en Coupe de la Ligue et une victoire qui nous aurait placé de manière très intéressante au niveau du championnat ».

En dix matchs à l'extérieur en championnat, les Strasbourgeois n'ont pas marqué à huit reprises. Ils n'ont inscrit que cinq buts, quatre à Amiens et un à Bordeaux, et ils se sont imposés lors de ces deux matchs.

Au lieu d'intégrer le top 10, le Racing recule d'une place après les résultats de samedi, il est 12ème de Ligue 1.

Après un stage en Espagne, le Racing disputera samedi prochain les seizièmes de finale de la Coupe de France à Angoulême.

