Thierry Laurey (Strasbourg) : "On a l'ambition de faire mieux que l'an passé"

Strasbourg, France

L'attente était longue pour les joueurs, sans doute plus encore pour les supporters. Le Racing Club de Strasbourg rejoue enfin au stade de la Meinau, ce samedi soir, face à Lille en championnat (22ème journée), 42 jours après la dernière rencontre à domicile (face à Saint-Etienne, le 21 décembre) et après avoir joué les six premiers matchs de l'année à l'extérieur.

L'occasion est belle pour les Strasbourgeois de poursuivre leur progression au classement de la Ligue 1. Ils sont huitièmes avec 30 points, à une longueur seulement des Nordistes septièmes, qui restent sur une énorme désillusion avec l'élimination à Epinal (National 2) en Coupe de France.

Laurey vise un Top 10

Eliminé lui aussi de toutes les Coupes, le Racing n'a désormais plus qu'une seule compétition à disputer, le championnat. La saison passée, il avait fini onzième de Ligue 1 et l'entraîneur Thierry Laurey veut poursuivre la progression de l'équipe : "On a l'ambition de faire mieux que l'an passé, je ne sais pas si mieux, ça sera 6-7 ou 9-10. Et si par malheur, on doit terminer moins bien, on fera moins bien. Si on fait mieux, ça montrerait que l'équipe s'améliore, que le club s'améliore. Sur les 17 journées qui restent, on ne veut pas faire de figuration. Et puis quand on sait aussi qu'une place de sixième ou septième, par rapport à une place de neuvième ou dixième, ou une place de treizième ou quatorzième, c'est pas tout à fait la même dotation (NDRL les écarts se calculent en millions d'euros), tu as envie de terminer le championnat du mieux possible".

Plus de rebondissement le dernier jour du mercato

Jérémy Grimm n'ira pas à Sochaux et le départ de Youssouf Fofana n'a pas été compensé. Thierry Laurey connaît donc désormais l'effectif sur lequel il peut compter pour la deuxième partie de saison. Il a perdu son attaquant Nuno Da Costa (Nottingham Forest) et son milieu de terrain Youssouf Fofana (Monaco) (plus le jeune Tunisien Moataz Zemzemi, qui a joué un seul match de Ligue 1 cette saison, et qui a été prêté dans son club d'origine, le Club Africain de Tunis). Il a récupéré l'attaquant ghanéen Majeed Waris. Et puis le Racing a aussi investi pour l'avenir, le milieu offensif du Red Star Mehdi Chahiri rejoindra les Bleus l'été prochain.

Retour de Sels et Djiku

Pour ce match face à Lille, il y a toujours plusieurs absents (Prcić, Mothiba, Koné, Caci, Botella blessés et N'Dour suspendu), mais le Racing enregistre le retour de son gardien Matz Sels (laissé au repos à Marseille) et du défenseur Alexander Djiku (il était suspendu au Vélodrome).