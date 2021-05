Thierry Laurey sur son bilan à Strasbourg : "Je ne veux rien retirer de ce que j'ai fait pendant cinq ans"

Entraîneur passionné et parfois excessif, Thierry Laurey a permis au Racing Club de Strasbourg de remonter en Ligue 1 et de décrocher une Coupe de la Ligue. Il a aussi battu un record de longévité sur une durée consécutive en restant sur le banc pendant cinq ans.

Dès sa première saison, Thierry Laurey est parvenu à faire remonter le Racing en Ligue 1 en 2017. Il l’y a maintenu quatre fois, parfois de justesse comme en 2018 ou cette année.. En bonus, il a aussi permis au club de remporter un trophée, la Coupe de la Ligue en 2019. et de retrouver le parfum de la coupe d’Europe.

Passionné, capable de bons coups tactiques, mais aussi excessif et "grande gueule" comme il s'est encore qualifié lui-même dimanche soir, ses punchlines ont fait le bonheur des fans du Racing..

Il a aussi montré des limites, son discours souvent musclé a usé mentalement cette saison certains joueurs. Dimanche soir, Thierry Laurey n’avait pas souhaité confirmer son départ, mais il a tout de même brièvement évoqué le bilan de son aventure strasbourgeoise.

"Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de nostalgie quand je quitte un club, je n'ai pas de regrets ou quoi que ce soit, a lancé celui qui avait déposé ses valises à la Meinau à l'été 2016. Mais je ne veux rien retirer de ce que j'ai fait pendant cinq ans. C'était très, très bien. Chaque année, on a cherché à améliorer l'équipe, le club a grandi. Après cette année, malheureusement, pfff, pas mal de choses nous sont tombées dessus (NDLR, le Covid et les graves blessures de Matz Sels, de Lebo Mothiba et de Mohamed Simakan, notamment).

179 matchs de championnat de suite

Thierry Laurey a aussi marqué l’histoire du Racing par sa longévité. Il est resté en place 5 ans, personne n’a fait mieux sur une durée consécutive. Au total, il a dirigé 179 rencontres de championnat à la suite (si l'on prend en compte les rencontres "coachées de loin", car il était touché par le coronavirus). Le précédent record en la matière, c’était Gilbert Gress avec 125 matchs d'affilée.