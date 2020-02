Thierry Laurey : "Vous croyez qu'à Toulouse, ils sont boulangers, charcutiers ou qu'ils font le macadam ?"

Strasbourg, France

"On a les crocs, on ne veut pas que Toulouse se relance contre nous". Le défenseur strasbourgeois Mohamed Simakan a résumé l'état d'esprit de son équipe, qui a beaucoup plus à perdre qu'à gagner ce mercredi soir au Stadium. Face à une équipe à la dérive, même si elle reste sur un nul porteur d'espoir à Amiens, les footballeurs strasbourgeois entendent assumer leur statut de favori, tout en respectant l'adversaire.

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey ne veut surtout pas que son équipe fasse preuve de suffisance ou de prétention : "Je n'arrive pas à croire qu'avant un match, on puisse dire que c'est une équipe qui est plus faible que nous. Sur un match, tout le monde peut-être au niveau de tout le monde. Je me méfie toujours de mes adversaires, c'est pas pour autant que je tremble. La façon de présenter la rencontre est importante, car c'est vous qui allez définir l'état d'esprit. Si j'arrive en disant "ouais ils sont plus faibles que nous, ne vous inquiétez pas", c'est bon, je peux rentrer chez moi, parce que je sais que c'est mort".

Eviter de relancer le TFC

Et quand un journaliste lui a demandé si récolter un point dans ces circonstances à Toulouse le satisferait, Thierry Laure en a remis une couche : "Vous avez l'impression que c'est facile vous ? Vous croyez qu'à Toulouse, ils sont boulangers, charcutiers, qu'ils travaillent aux Halles ou qu'ils font le macadam sur les routes ? C'est pas ça quand même. Ce sont des footballeurs professionnels qui sont bien payés aussi, comme dans tous les clubs professionnels. Toulouse, c'est un club très bien organisé qui a participé la Coupe d'Europe. Ils sont moins performants cette saison, mais à un moment donné ça va repartir, on espère que ça ne sera pas contre nous".

Il y a un mois, le Racing s'était incliné à Metz, qui était alors en grosse difficulté (11 matchs sans victoire dont 9 en Ligue 1) Depuis, les Lorrains ont enchaîné deux autres succès en championnat.

Mothiba de retour

Pour ce déplacement à Toulouse, le Racing récupère son attaquant Lebo Mothiba. Le Sud-Africain était blessé à l'aine depuis un mois et demi.

Toulouse - Racing, c'est à suivre ce mercredi dès 18h30. Coup d'envoi à 19h.