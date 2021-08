Thierry Oleksiak : "J'ai dis à Christophe qu'on aurait de bonnes sensations ici"

France Bleu Azur : Vous ne vous êtes pas trompé de vestiaire samedi soir à Pierre-Mauroy?

Thierry Oleksiak : Non ça va, mais c'est vrai que ça aurait pu parce qu'il y avait effectivement de vieilles habitudes. Mais on nous a indiqué le chemin des vestiaires visiteurs en arrivant alors on ne pouvait pas se tromper !

FBA : Trois saisons et demie sur le banc des Dogues, avec les succès qu'on connaît. Est-ce que vous aussi vous avez réussi à rester "froid" samedi, pour reprendre les termes du coach, au moment de retrouver votre ancien club?

TO : Oui, oui, c'était assez simple, assez facile en fait, parce que quand on est dans la préparation d'un match, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion pour savoir comment communiquer à la fois l'énergie et la motivation aux joueurs. Donc, on n'a pas vraiment le temps de penser à autre chose dans ces cas-là.

FBA : On peut dire en tout cas que vous n'avez pas fait de sentiments. Quelles sont les clés de cette victoire éclatante ?

TO : On a fait une très bonne semaine d'entraînement, évidemment validée par le résultat. Mais on observe qu'on monte en exigence, en intensité dans les séances, par rapport au début de saison. Il y a aussi un effectif qui se remplume. Donc du coup, les séances d'entraînement sont montées de niveau. L'adversité dans les séances d'entraînement c'est quelque chose de très important. Et en l'occurrence, c'était mieux, même si ça reste encore insuffisant. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.

FBA : L'enjeu cette semaine, pour vous et le staff, c'est d'empêcher le groupe de s'enflammer avant de recevoir l'OM dimanche.

TO : Pour moi, il n'y a aucune raison de s'enflammer. Donc le message est facile à faire passer. S'enflammer de quoi ? On a gagné un match. On commence à être performant quand on est capable de gagner plusieurs matchs, quand on est capable d'être régulier. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune raison de s'enflammer. Le gros point positif, c'est que ça peut nous donner de la confiance pour aborder Marseille. La remise en question, elle est naturelle. Je ne vois pas pourquoi on s'enflammerai. Il n'y a aucune raison. On va être vigilants quand même. Mais je ne vois pas pourquoi.

FBA : Nice ressemble au LOSC de la saison passée a reconnu Christophe Galtier après le match. Est-ce que vous appliquez la même recette que dans le Nord depuis votre arrivée cet été ? Ou est-ce que vous vous adaptez au groupe que vous avez sous la main ?

TO : Oui, on s'adapte. On est obligatoirement dans cette configuration-là. Là, c'était un peu schizophrène comme match. Il est arrivé tôt dans la saison. On avait un peu l'impression de jouer contre nous-mêmes. Du coup, les sensations s'entremêlent un peu. Mais évidemment, notre objectif, c'est de trouver notre voie avec l'OGC Nice trois décennies. Et ce ne sera pas tout à fait celle de Lille. Évidemment qu'il y aura des choses en commun mais on est parti dans une autre aventure, quelque chose de nouveau. On a un socle, évidemment, de data, de contenu de séances d'entraînement, de sensations dans les matchs qui reste très imprégné. Mais du coup, il va falloir mettre tout ça au service de notre nouvelle équipe.

FBA : Ça fait sept ans que vous êtes entraîneur-adjoint de Christophe Galtier. Est-ce que l'on peut dire que votre duo c'est l'alliance du feu et de la glace ?

TO : C'est des étiquettes mais oui pourquoi pas ! Après, c'est le feu qui l'emporte quand même, c'est Christophe qui est évidemment le décisionnaire. C'est lui qui a tout le leadership et à partir de là moi, je suis à son service. Alors oui on peut utiliser cette image même si je suis un faux calme et qu'il est plus calme qu'on peut le penser aussi. Il est moderne parce qu'il a beaucoup de facettes dans son management. Il y a aussi la réflexion. Et parfois la glace aussi !

FBA : Comment vous vous répartissez les tâches au quotidien ?

TO : C'est assez naturel en fait, il n'y a rien de très défini. Moi, je suis très concentré sur le fait d'être utile à Christophe pour qu'il puisse prendre du recul et lui amener plus de confort dans son quotidien.

Je suis assez fan de son type de management

FBA : Vous avez été numéro 1 dans le passé, notamment à Libourne-Saint-Serin à la fin des années 2000. Est-ce qu'à l'avenir vous souhaiteriez retenter une expérience comme numéro 1 ?

TO : Pas du tout. Je ne suis pas du tout dans cette optique. Je suis très épanoui dans le rôle que Christophe me donne et je n'ai aucun état d'âme par rapport à quoi que ce soit. Notamment parce que je le fait pour Christophe. Parce que comme je l'ai déjà dit, je suis assez fan de son type de management. C'est la vérité.

FBA : A titre personnel vous êtes de retour à Nice plus de 30 ans après avoir connu le stade du Ray comme joueur à la fin des années 80 ? Trois saisons en rouge et noir au milieu des Amitrano, Tony Kurbos ou Roger Ricort... Vous gardez quels souvenirs de ces trois saisons ?

TO : Je garde le souvenir d'un groupe déjà humainement de qualité, voire de très grande qualité. Ça fait partie des effectifs avec lesquels on a eu à la fois des résultats et à la fois des belles sensations sur le plan humain. J'ai quelques souvenirs de cette époque qui remontent assez facilement et c'est plutôt bon signe. Il y a pas mal de mecs que je revois avec beaucoup de plaisir. C'est souvent ce sentiment-là qui prédomine à la fin d'une carrière, par rapport même parfois à des victoires ou à des grands résultats. Ce qui reste, c'est l'humain et j'ai un bon souvenir de cet effectif.

FBA : Est-ce que justement, ces trois saisons, elles ont compté dans votre esprit au moment de faire votre choix cet été ?

TO : C'est évidemment Christophe qui a décidé. Il y avait des beaux clubs qui étaient vraiment très intéressants et très intéressés. Donc, c'était un choix qui lui appartenait. Après, sur la manière dont les Niçois vivent le football, effectivement on en a parlé avec Christophe. Je trouve que c'est un club un peu à l'italienne, où les supporters sont extrêmement passionnés. Et comme je connais bien le personnage, je lui ai dis qu'il aurait certainement des sensations ici, notamment si on a des résultats. Alors je ne sais pas si ça a eu une influence, mais en tout cas je lui en ai parlé.