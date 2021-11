Thierry Simonnet appelle les supporters à rejoindre son projet de socios pour l'AS Saint-Étienne

En 5 jours, Socios Vert a déjà récolté plus de 73.000€ de promesse de dons. Pour que les fans "soient représenté au sein des instances" de l'ASSE et devenir "la boussole" du club, Thierry Simonnet, le président de cette association appelle les supporters à rejoindre le projet ce 8 novembre.

"Les supporters veulent pouvoir peser sur les décisions du club". Voilà le mot d'ordre lancé par Thierry Simonnet, le président de Socios Vert, cinq jours après l'ouverture des participations au projet. Lundi 8 novembre, 717 personnes ont déjà rejoint ce socios et promis au total 73.153€. La collecte doit durer jusqu'en avril avec comme objectif final de pouvoir rentrer au conseil d'administration de l'AS Saint-Étienne.

"On a eu un très très bon départ" assure Thierry Simonnet. Il veut désormais démarcher les groupes de supporters pour rassembler le plus de fonds possible et leur lance un appel. "Il faut absolument une mobilisation, il faut que vous nous rejoigniez. que vous soyez Magic Fan, Green Angels, Union de Supporters Stéphanois, que vous veniez de n'importe quel forum, c'est important que vous nous rejoigniez".

Pas de rachat du club mais rentrer au conseil d'administration

L'objectif n'est pas le rachat du club, simplement d'offrir une voix aux supporters dans la gestion de leur club de coeur. Thierry Simonnet le résume en une formule : "être une boussole" pour l'ASSE, car selon lui, "depuis quelques années, on n'a pas vraiment de direction à long terme". Même s'il n'a pas pu manifester dimanche 7 novembre, avec le millier de fans venus demander la démission de Claude Puel et de la direction dimanche, il partage leur point de vue. D'après lui, la direction actuelle serait sourde aux attentes des supporters.