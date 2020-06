Thomas Meunier quitte le PSG avant l'été et s'engage pour quatre ans avec Dortmund

View this post on Instagram

Le grand jour est arrivé! J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund! Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi. Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir! #HEJABVB #TÔTOUTARD 🟡⚫ @bvb09 Der große Tag ist da! Für mich ist es eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich nun ein Spieler von Borussia Dortmund bin. Ein neues Kapitel öffnet sich uns, Ihnen und mir. Ich werde das schwarz-gelbe Trikot mit Stolz tragen! #HEJABVB #TÔTOUTARD 🖤💛 @bvb09 A great day has arrived! I have the immense honor to announce my engagement with Borussia Dortmund! A new chapter opens to us, to you, to me. What a pride to wear the yellow and black jersey! #HEJABVB #TÔTOUTARD 🟡⚫ @bvb09 De grote dag is aangebroken! Ik heb de grote eer om mijn verloving met Borussia Dortmund aan te kondigen! Een nieuw hoofdstuk opent zich voor ons, voor jou, voor mij. Wat een trots om de gele en zwarte shirt te dragen! #HEJABVB #TÔTOUTARD 🟡⚫ @bvb09