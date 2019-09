Thomas Renault, gardien de l'US Orléans, veut "devenir un jour directeur sportif du club" :

"Pour l'après carrière, j'aimerais devenir directeur sportif du club" : Thomas Renault, joueur emblématique de l'US Orléans, se confie à France Bleu Orléans. A 35 ans, le gardien, licencié à l'USO depuis l'âge de 6 ans, évoque ses projets futurs.

Thomas Renault affirme ne pas aimer la langue de bois. A 35 ans, le gardien de buts orléanais le confirme en s'exprimant sur ses objectifs une fois que sa carrière de joueur sera terminée. "J'aimerais un jour devenir directeur sportif du club", affirme Thomas Renault, tout en ajoutant qu'il "respecte les personnes en poste" et qu'il se "concentre à 100%" aujourd'hui sur son métier : "arrêter des buts".

Thomas Renault qui a joué à ce jour plus de 240 matchs avec l'USO (championnat et coupes), son club avec lequel il a tout connu, du niveau amateur à la Ligue 2, explique qu'il "ne regrette pas" d'avoir fait toute sa carrière à Orléans, lui qui a pris sa première licence à l'âge de 6 ans.

Je n'ai pas forcément envie d'arrêter

Pense-t-il à sa retraite sportive ? "Oui, j'y pense, en fin de saison, en milieu de saison... Mentalement, je suis frais. Et tant que mon corps me permettra d'être performant, je n'ai pas forcément envie d'arrêter. Et je pense que des gens comme moi, comme Cédric Cambon, comme Gauthier Pinaud (capitaine) sont importants dans un groupe", répond celui qui est gardien numéro deux de l'USO (titularisé en Coupe de France et Coupe de la Ligue).

Relations tendues avec Antar Yahia

Dans cette interview, Thomas Renault "ne cache pas", donc, qu'il a "des idées" pour son après- carrière : "j'aimerais devenir directeur sportif du club, même si je respecte chaque personne qui est en poste". Le gardien orléanais évoque ainsi implicitement l'actuel manager général du club, Antar Yahia, avec lequel il est de notoriété publique que les relations sont "fraîches".