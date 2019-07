Thomas Tuchel balaye les questions sur l'avenir de Neymar au PSG

Paris, France

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel a indiqué ce mardi ne pas avoir "de nouvelles à donner" au sujet des rumeurs de transfert qui envoient Neymar vers le FC Barcelone. Le technicien allemand s'est exprimé après la victoire du PSG face à Sydney en match de préparation. "C'est un de nos joueurs, donc on l'entraîne. C'est une question entre le club et Neymar", a balayé le coach.

Il a en revanche été beaucoup plus prolixe sur l'état de forme de la star brésilienne et de son collègue français en défense. "Neymar et Presnel Kimpembe vont reprendre l'entraînement collectif" ce mercredi, a-t-il déclaré. Les deux joueurs, de retour de blessure (cheville droite pour Neymar, adducteurs et abdominaux pour Kimpembe), n'ont pas participé à un seul entraînement collectif ni à un seul match amical pendant la tournée parisienne en Asie. Ils sont restés au camp de base du PSG à Shenzhen pour effectuer du travail individuel.