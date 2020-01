Thonon-les-Bains : élan de solidarité après l'incendie des vestiaires du stade de Vongy

Les footballeurs de l'UCTT et de l’AS Thonon devraient pouvoir reprendre les entraînements malgré la perte de leur matériel dans l'incendie des locaux du stade de Vongy. Ils ont le soutien de la mairie et des clubs voisins, et des particuliers se disent même prêts à lancer une cagnotte.

Thonon-les-Bains, France

"On ne s'attendait pas à une telle solidarité ! Le geste fait vraiment plaisir" s'exclame Emre Kaptan, le président du FC UCTT (Union culturelle turque de Thonon), l'un des deux clubs de foot ayant perdu son matériel dans l'incendie des vestiaires du stade de Vongy, vendredi soir à Thonon-les-Bains. Les locaux abritaient le matériel de l'UCTT, qui compte 80 jeunes licenciés, et de l'AS Thonon, utilisé pour l'accueil périscolaire.

Emre Kaptan est encore surpris du nombre de personnes qui l'ont contacté. "On s'est dit : on a tout perdu, on avait à peu près 5 000, 6 000 euros de matériel parti en feu, et aujourd'hui, on a des clubs qui proposent de nous donner des ballons, des chasubles, des cônes !" Ce sont les clubs d'Amphion et de Marin notamment qui l'ont contacté. Il explique avoir également reçu une cinquantaine de messages de soutien sur Facebook, de la part de particuliers notamment, se disant prêts à lancer une cagnotte sur internet.

Mais pas de cagnotte pour le moment ; d'abord savoir quel sera le montant remboursé par les assurances des deux clubs, et celui donné par la municipalité sous forme de "subvention exceptionnelle, en dehors de ce que les clubs touchent comme subvention sur les critères habituels" précise l'adjointe à la mairie Astrid Baud-Roche.