Tifo surprise, soirée concert, exposition : l'Orsi Ribelli fête ses 20 ans de ferveur pour l'AC Ajaccio

Daniel Di Grazia et Eric Betti supportent l'AC Ajaccio depuis plus de 40 ans

La fête sera grande ce week-end à Ajaccio pour les 20 ans de l'Orsi Ribelli. Ses 500 membres, supporters de l'ACA organisent, ce vendredi, une exposition à l'Office de Tourisme d'Ajaccio, suivie d'une grande soirée concert sur la place Foch. La fête se poursuit ce samedi 5 novembre, à l'occasion de la réception de Strasbourg à Timizzolu pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1.

"C'est mon club de cœur, c'est viscéral", sourit Eric Betti, qui supporte les rouge et blanc depuis près de 40 ans, fier de présenter sa collection : "J'ai 400 maillots environ, toute année confondue ; toutes les photos de match de 65 à nos jours ; les programmes, les articles de journaux, etc." A côté de lui, Bernard se rappelle du groupe qui a succédé l'Orsi : "On s'est mobilisé pour créer I Guerrieri en 1997".

Le club de supporter vit cinq ans, jusqu'à la création de l'Orsi Ribelli en 2002. "Les jeunes mettent une belle ambiance. Ils font du bon boulot", conclut, fier, Bernard.

Di Grazia et l'ACA, de père en fils

Au travail dans sa marbrerie, Daniel Di Grazia expose, lui aussi, sa passion pour l'ACA dans son bureau. Cendrier, assiette en série limitée, maillot et photos souvenirs : pas un mur ne manque d'un accessoire des rouge et blanc. Mais sa plus grande fierté, c'est la présence de son nom sur le maillot de la montée, la saison dernière.

La marbrerie Di Grazia a été sponsor de l'ACA à deux reprises la saison dernière, dont la rencontre de la montée : ACA/Toulouse © Radio France - CGN

"Il sera à vie dans ma mémoire. Marbrerie Di Grazia sur le maillot l'année de l'accession, ça a une valeur inestimable", raconte-t-il ému alors qu'il succède à son père tant au travail qu'à l'AC Ajaccio.

La relève des jeunes

Pour Daniel, Eric et Bernard, le discours sur l'Orsi Ribelli est identique : "On est fiers que les jeunes aient pris la relève. Fiers de leur travail et de l'ambiance qu'ils mettent à Timizzolu comme en extérieur". Une relève aujourd'hui assurée par 500 membres à l'Orsi Ribelli qui, eux aussi, transmettent la passion à leurs enfants.

Membre actif de l'Orsi, Sébastien Masala y a adhéré dès sa création. C'est avec son fils qu'il a vécu son meilleur souvenir de supporter : le match de l'accession en Ligue 1, contre Toulouse. Un fiston seulement âgé de 9 ans mais déjà bien plus mordu que son père : "Sa passion dépasse presque la mienne ! Il ne veut rater aucun match.", sourit le père de famille.

Programme des festivités

Vendredi 4 novembre :

17h - Ouverture de l'exposition à l'Office du Tourisme d'Ajaccio (jusqu'au lundi 7 novembre)

18h30 - Soirée concert sur la place Foch

Samedi 5 novembre :

12h - Festivités au Wood Pub

17h - ACA / Strasbourg