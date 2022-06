Timoci Nagusa - Top 14 : "Je suis persuadé que Montpellier peut aller au bout"

Des trois demi-finales disputées, laquelle vous a le plus marqué ?

Je dirais Marseille… c’était la première fois pour Montpellier, et à cette époque, nous avions un effectif vraiment spécial, avec des garçons très jeunes, ce qui fait que nous n’étions pas supposés être là. Et pourtant, nous l’avons fait. Justement, parce qu’il y avait quelque chose de spécial et d’unique au sein du groupe. Et puis c’était incroyable. Voir ce stade, à Marseille, tout en bleu, aux couleurs de Montpellier, avec tous nos supporters, c’était complètement dingue !

Quel est votre regard sur la saison actuelle de Montpellier ?

Je pense que Montpellier a fait une très bonne saison. Comparé à la précédente où ils ont été en difficulté dans le top 14, tout en gagnant la coupe d’Europe. Montpellier a toujours été une bonne équipe. Cette saison, il y a eu des blessures, je pense à Paul ou à Reinach, mais j’ai vu des jeunes que j’ai connus prendre le relais. Ils ont bien grandi. Et c’est fantastique de voir ça.

Croyez-vous que Montpellier a ses chances d'aller au bout ?

A 100% ! Je suis persuadé que Montpellier peut le faire, qu'il peut aller au bout. Et même si les gens pensent le contraire, je crois en Montpellier. Je crois qu’ils peuvent gagner samedi, et gagner la finale.

Vous êtes resté très attaché à Montpellier, n’est-ce pas ?

Montpellier sera toujours dans mon cœur. Toujours. Ce n’est pas juste un club, c’est une ville et ce sont des gens, certains d’ailleurs m’écrivent encore. Montpellier sera toujours en moi, et je serai à jamais reconnaissant de l’opportunité que m’a donnée Montpellier.

Le fait de ne pas avoir soulevé le Brennus, est-ce le plus gros regret de votre carrière ?

Chaque joueur veut gagner des trophées. Mais pour moi, même si je n’ai pas gagné le Top 14, j’ai gagné le challenge européen, je suis fier d’avoir aidé les jeunes à grandir, de voir qu’ils jouent, que le jeu a évolué. Je regrette de ne pas avoir gagné plus de trophées, mais je suis heureux d’avoir contribué à faire grandir le club.

Au-delà des qualités, qu’est-ce qui est important pour aborder et gagner une demi-finale ?

Respecter ce que dit le coach, ses consignes, jouer l’équipe évidemment, mais jouer aussi pour soi, c’est-à-dire donner le meilleur de soi-même. C’est ce que j’ai toujours cherché. En rentrant sur le terrain, je me suis toujours mis dans l’esprit que j’étais et que je serai meilleur que mon adversaire. Donc voilà, appliquer ce que souhaite le coach et puis ne pas oublier que les supporters et la ville sont derrière vous.

Fulgence Ouedraogo et François Trinh-Duc vont disputer leur dernière demi-finale, avant la retraite : que vous inspire leur parcours ?

Ca me file la chair de poule, rien que d’y penser ! Pour moi, c’est fou de me dire que j’ai joué avec eux, Fufu et François… Vous savez, ce ne sont pas seulement des grands joueurs. Ce sont aussi des grands hommes. Ils ont toujours été là pour les autres, toujours à aider tout le monde. Ils étaient toujours très bienveillants, accueillants. Et c’est fou de se dire qu’ils vont jouer leur dernière demi-finale comme adversaires. Moi, je serai derrière Montpellier. Je veux que Montpellier gagne et aille en finale. Donc je les soutiens tous les deux, mais surtout Fufu.