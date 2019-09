Timothée Kolodziejczak, défenseur de l'AS Saint-Etienne : "On est en train de se chercher"

Suite à cette faute non sifflée sur Kolo, les Verts encaissent un 2e but.

Après les progrès entrevus à Marseille et contre Toulouse le weekend dernier en Ligue 1 (2-2), les Verts voulaient profiter de leur retour sur la scène européenne pour lancer véritablement leur saison. Mais l'ASSE a déçu jeudi soir sur la pelouse de La Gantoise (3-2).

Les Verts ont joué six matchs depuis le début de la saison. Ils n'ont gagné que le premier à Dijon le 10 août en ouverture du championnat, avant d'enchainer deux nuls et trois défaites. Plus inquiétant, ils n'ont jamais gagné un match sans prendre de but cet été.

Timothée Kolodziejczak : "Trouver notre schéma de jeu"

Le défenseur des Verts, Timothée Kolodziejczak, dresse un bilan lucide de ce début de saison.

"On doit se mettre au niveau, notamment dans l'engagement, et relever la tête ensemble. On doit trouver notre schéma de jeu. C'est vrai qu'on se cherche un peu en ce moment. Chacun doit se remettre en question."

Il reste cinq match de Ligue Europa. Tout est encore jouable.

"Il reste cinq match encore en Ligue Europa. Tout est encore jouable. Mais la Ligue 1 revient dès dimanche à Angers. C'est notre pain quotidien."

Yann M'Vila : "C'est inquiétant oui et non"

"C'est inquiétant oui et non. Jusque là, on pêchait dans la finition dans les trente derniers mètres. Désormais, on arrive à se créer des occasions et à marquer des buts."

On doit être plus attentifs et rigoureux en défense.

"Maintenant, on doit être plus attentifs défensivement et rigoureux pour éviter les erreurs. On prend trop de buts. Il faut qu'on retrouve notre stabilité défensive."

Les Verts s'entraînent à huis clos samedi, avant de partir pour Angers ou ils jouent dimanche (17h) pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1.

