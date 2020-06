Tino Costa : "Le match de la montée en Ligue 1 avec Montpellier est dans un coin de mon coeur"

Tino Costa pourrait bien faire son retour en Europe, et pourquoi pas en France ? L'ancien milieu de terrain de Montpellier est sur le marché et n'exclut pas un retour sur le vieux continent, pour une dernière pige. Il était l'invité de 100% Paillade, ce vendredi, sur France Bleu Hérault.

Invité de 100% Paillade, en Facebook Live, l'ancienne vedette du MHSC a évoqué son parcours atypique, sa signature avec le MHSC (2008-2010), ses souvenirs de la Mosson et la montée en Ligue 1 en 2009, ou encore sa première rencontre avec Louis Nicollin. Il nous a parlé de son expérience à Valence et de la Ligue des Champions. Enfin, Tino Costa a aussi confié son envie de continuer à jouer, alors qu'il vient d'avoir 35 ans et qu'il vient d'achever son dernier contrat avec un club de Medellin, en Colombie, l'Atletico Nacional.

L'argentin a lancé, avec le sourire, un appel du pied aux dirigeants de Montpellier.

L'argentin a évoqué son parcours et ses souvenirs, avec Sète mais surtout Montpellier. Et notamment l'un des plus beaux de toute sa carrière : le dernier match de la saison, en 2008-2009, synonyme de montée en Ligue 1 contre Strasbourg. Avec une passe décisive et surtout un but qu'il n'a jamais oublié.

Tino Costa a bien failli ne jamais porter les couleurs de la Paillade. Le milieu de terrain nous a raconté que sa première rencontre avec Louis Nicollin n'avait pas été fructueuse, mais qu'il avait revu le président une semaine plus tard, grâce à Fabrice Garcia, directeur commercial et marketing du club héraultais.

100% Paillade avec Tino Costa - Emission complète