Tirage au sort de la Ligue des champions : Paris et Monaco fixés sur leur sort ce jeudi soir

Ce jeudi à partir de 18h se déroule le tirage au sort de la Ligue des champions. Les deux équipes françaises en lice, le PSG et l'AS Monaco, seront fixées sur les équipes qu'elles devront affronter en phase de poules.

La fin du suspense arrivera peu après 18h ce jeudi, pour les équipes de Paris et Monaco, seules équipes françaises en lice cette année en Ligue des champions, et leurs supporters. Le tirage au sort, qui se déroule à Monaco, déterminera les huit poules de la compétition.

A SUIVRE EN DIRECT VIDÉO A PARTIR DE 18H

Une poule difficile pour le PSG ?

Les équipes étant réparties en quatre "chapeaux", elles peuvent hériter de poules plus ou moins difficiles. Le PSG, dans le chapeau 2, pourrait se retrouver dans une "poule de la mort", face au Real Madrid (double tenant du titre), Liverpool et le RB Leipzig.

Mais quels que soient les adversaires, le club a une ambition claire : "Nous voulons faire un grand chemin dans la Ligue des champions", a rappelé l'entraîneur Unai Emery, après le recrutement de la star mondiale Neymar. L'objectif sera de finir en tête de poule pour éviter un duel compliqué en huitièmes de finale, comme l'an dernier face à Barcelone.

Tirage plus favorable pour Monaco ?

Côté monégasque, le club, champion de France l'an dernier, figure dans le chapeau 1 et pourrait donc se retrouver avec un tirage plus favorable que le PSG. Mais avec Barcelone et l'Atletico Madrid dans le chapeau 2, une poule très difficile n'est toujours pas à exclure.

Seules certitudes : d'une part, Neymar ne rencontrera pas ses anciens coéquipiers barcelonais en poules car le PSG et le FC Barcelone sont dans le chapeau 2. Et d'autre part, Paris et Monaco ne seront pas dans la même poule, car deux équipes d'un même pays ne peuvent pas se retrouver avant les quarts de finale.