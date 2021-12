Les Bleus, tenants du titre de la Ligue des nations, affronteront le Danemark, la Croatie et l'Autriche en phase de groupes de l'édition 2022-2023. Le tirage a eu lieu ce jeudi soir.

Tirage au sort de la Ligue des nations de football : la France avec le Danemark, la Croatie et l'Autriche

L'équipe de France de football, tenante du titre de la Ligue des nations, connaît ses adversaires pour la phase de groupes de la troisième édition de la compétition. Le tirage au sort, qui a eu lieu ce jeudi soir à Nyon en Suisse, place les Bleus face au Danemark, à la Croatie et à l'Autriche.

La répartition étant basée sur les résultats de la dernière édition, les Bleus se situaient parmi les quatre têtes de série avec l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Les champions du monde français ont hérité d'un groupe abordable, à l'inverse des champions d'Europe italiens qui devront faire face à l'Angleterre, leur adversaire en finale du dernier Euro, l'Allemagne et la Hongrie.

L'Espagne, rajeunie et enthousiasmante sous la direction de Luis Enrique, affrontera quant à elle le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'étonnante Suisse, bourreau des Italiens sur la route du Mondial, et la République tchèque de l'attaquant Patrik Schick. Enfin, la Belgique, N.1 au classement Fifa, a hérité des Pays-Bas de Memphis Depay, de la Pologne de Robert Lewandowski et du pays de Galles de Gareth Bale.

L'équipe qui finira à la première place des phases de groupes se qualifiera pour la phase finale à quatre, prévue en juin 2023. Un échec, avec une 4e place de groupe, serait au contraire synonyme de relégation en deuxième division (Ligue B) pour l'édition 2024-2025. Mais elle serait plus inquiétante encore à quelques semaines du Mondial, où les Bleus comptent bien décrocher une troisième étoile. Ces rencontres feront en effet, de facto, office de répétition générale et seront autant d'occasions, pour les sélectionneurs, de peaufiner leurs listes pour le mondial au Qatar.

à lire aussi Ligue des Champions : Paris face au Real Madrid, Lille contre Chelsea en 8e de finale

La composition des groupes

Ligue A

Groupe 1 : France, Danemark, Croatie, Autriche

Groupe 2 : Espagne, Portugal, Suisse, République tchèque

Groupe 3 : Italie, Allemagne, Angleterre, Hongrie

Groupe 4 : Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de galles

Ligue B

Groupe 1 : Ukraine, Ecosse, Irlande, Arménie

Groupe 2 : Islande, Russie, Israël, Albanie

Groupe 3 : Bosnie-Herzégovine, Finlande, Roumanie, Monténégro

Groupe 4 : Suède, Norvège, Serbie, Slovénie