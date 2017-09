Tirage au sort du 5eme tour de la Coupe de France: un gros morceau pour Roanne-Foot

Tirage au sort ce mercredi soir du cinquième tour de la coupe de France. Roanne Foot affrontera Lyon-Duchère.

Ce tirage au sort du 5eme tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi 27 septembre à Champagne-au-Mont-d'Or dans le Rhône. Il a été marqué par l'entrée en lice des clubs de National 1 (Grenoble et Lyon-Duchère) qui ont rejoint toutes les équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes encore qualifiées.

Dans le groupe A, le derby dans la Loire se jouera entre Roche-Saint-Genest et Firminy-Insersport. Le Chambon-Feugerolles va jouer dans l’Allier à Lapalisse. Autre duel équilibré en vue entre deux clubs de R1 : Velay et Cournon. Les joueurs d’Espaly iront eux à Saint-Georges. Enfin autres clubs de Haute-Loire : Brioude va affronter Chamalières et Le Puy ira jouer sur le terrain du Cendre (R2).

Dans le groupe B c’est Roanne qui a écopé du gros morceau et jouera contre Lyon-Duchère. Un groupe dans lequel il y a également un derby puisque Dervaux-Chambon-Feugerolles jouera face à Andrézieux Bouthéon. Feurs ira jouer en Isère face à MOS3R Football Club à Septeme. L’AS du Parc de Roanne jouera face à Monts d'Or Azergues. Si l’équipe de Côte Chaude Saint-Etienne se qualifie ( le match du 4eme tour face à la Trinité Lyon n’ pas encore été disputé ) elle jouera sur le terrain du F.C. de la Valdaine. Enfin l’équipe de Pélussin Football en Mont Pilat jouera face à Dommartin.

Les rencontres de ce cinquième tour se dérouleront les 7 et 8 octobre.

Les matches du groupe A :

Chambon Feugerolles (R2) - Lapalisse (R2)

Avermes (Départemental 1) - Aurillac-Arpajon (N3)

Roche Saint Genest (R2) -Firminy-Insersport (Régional 3)

Ytrac (N3) - Vichy (R1)

Saint-Georges (R1) - Espaly (R1)

Saint-Germain-des-Fossés (R3) - Pont du Chateau (R2)

Brioude (R2) - Chamalières (N3)

Le Cendre (R2) - Le Puy (N2)

Vic le Comte (Régional 3) - Ceyrat (R3)

Montluçon (N3) - Moulins-Yzeure (N2)

Velay (R1) - Cournon (R1)

Les matches du groupe B :