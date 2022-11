Coupe de France : Le vainqueur du match Vire - SM Caen affrontera le tenant du Titre, le FC Nantes

Les quatre clubs normands encore en Lice en 32e de finale de Coupe de France se verront opposés à deux clubs de Ligue 1 et à deux clubs de Ligue 2.

L'US Avranches recevra le 16e de Ligue 1, le Stade Brestois. Granville recevra également un club pro avec le 19e de Ligue 2, Niort. Le vainqueur de la rencontre entre l'AF Virois et le SM Caen qui se déroulera le 17 décembre aura le lourd privilège de défier le FC Nantes, quadruple vainqueur du Trophée et tenant du titre. Si Vire se qualifie, il recevra les Canaries. Dans le cas d'une victoire des Malherbistes, le SMC devra se rendre à la Beaujoire.

Les joueurs de l'AF Virois ont découvert l'adversaire qui les attend en cas d'exploit face à Caen en sortant hier soir de leur séance d'entraînement.

"Quand on voit ce genre de tirage sur cette compétition, réagit le capitaine virois Axel Flucher, on a encore plus envie de faire cet exploit et d'essayer de faire basculer cette tendance. C'est la Coupe de tous les possibles. On va être déterminé mais comme on l'était déjà avant ce tirage. Maintenant , ll nous reste avant à jouer trois matchs de championnat (de N3) avant de basculer sur la Coupe" rappelle le joueur de l'AF Virois.

Les matchs se dérouleront le week-end des 7 et 08 janvier 2023.

Les rencontres des quatre clubs normands :

FC Nantes (L1) - Vire ou SM Caen

US Avranches - Brest (L1)

US Granville - Chamois Niortais (L2)

Evreux - Bastia (L2)