Pas de gros morceaux pour les Normands lors du 7e tour de la Coupe de France

Le 7e tour de la Coupe de France voit l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Six clubs de l'ancienne Basse-Normandie sont concernés. Avranches et St Lô joueront en Outre Mer. Les matchs se dérouleront les 11 et 12 novembre prochain.

Dans un groupe qui ne comprenait que deux clubs professionnels (Le Havre et Orléans), les équipes normandes ont évité un gros morceau. Trois des quatre équipes qui ne joueront pas contre des équipes d'outre-mer joueront ce 7e tour à domicile.

Vire, Granville et l'ASPTT Caen à la maison

Vire a droit au tirage le plus compliqué face à une équipe de National, Chambly. L' ASPTT Caen recevra Le Mans qui évolue en National 2. Granville aura l'avantage du terrain et de la division face à Vierzon (N3)

Seul Bretteville-sur-Odon (R1) jouera en déplacement chez un plus petit que lui, à Houille (R3).

La Guadeloupe et la Guyane pour St Lô et Avranches.

Deux clubs manchois joueront en Outre-Mer. St Lô (N3) se déplacera sur le terrain de l'Etoile de Morne à L'eau (R1) en Guadeloupe. Avranches (N1) jouera en Guyane contre l'Etoile de Matoury (R1).