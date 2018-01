Caen, France

Pour avancer en Coupe de France, il faut avoir un brin de chance au tirage. On ne peut pas dire que ces dernières saisons, le SM Caen a été gâté.

Pouvoir jouer au Stade D'Ornano

Les footballeurs caennais ont joué leurs six derniers matchs de Coupe (aussi bien en Coupe de la Ligue qu'en Coupe de France) à l'extérieur (Ste Geneviève des Bois, Angers, Hazebrouck, Canet en Roussillon, Lorient et Monaco). Même si cela n'arrangera pas l'état de la pelouse, une affiche à la maison serait donc la bienvenue.

Candidats potentiels : tous sauf le PSG qui fait peur même à We Are Malherbe.

Bonjour @PSG_inside, nous allons vous pout... euh... non rien. Sinon la famille ça va ? #PSGSMC — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) December 20, 2017

Jouer contre un "petit"

Depuis que Patrice Garande est entraîneur du SM Caen (juin 2012), jamais le club n'a été sorti face à un club amateur en huit précédents. Petit bémol, pour la première fois il aura dû avoir recours aux tirs au but pour se débarasser des Canétois au tour précédent. D'où la prudence du défenseur Romain Genevois à la sortie des vestiaires des amateurs de Canet en Roussillon mardi soir : "Je ne sais pas quelles équipes il reste mais _si on peut éviter une comme ça qui a en plus bien joué et crânement tenté sa chance.._. c'est très dur. Ils sont en plus poussés par leur public, ils avaient le feu dans les jambes."

Candidat idéal : Les Herbiers Vendée (N) pour venger St Lô

Tomber sur Granville

Et pourquoi pas affronter nos voisins manchois? On cumulerait les deux premiers souhaits et on ferait également plaisir à Patrice Garande qui avait souhaité les rencontrer au tour précédent. C'est ce que nous avait confié le coach caennais dans Allo Malherbe.

"Ah j'adorerais. Ce serait fantastique pour la région. Cela fait pas mal d'année qu'on ne réussit pas trop dans cette compétition. Chaque fois on la vit en spectateur. Voir le Stade d'Ornano plein soit pour Avranches soit pour Granville, on l'a déjà vu. _Ce serait bien qu'il y ait deux équipes Bas-Normande qui s'affrontent. J'adorerais ça._"

Candidat idéal : Granville (pour ceux qui n'ont pas suivi)

😀😀⚽️ La joie dans le vestiaire de @US_Granville après la qualification en 8e de finale de #CoupeDeFrance#FBsportpic.twitter.com/QRePlsqOju — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) January 23, 2018

Retrouver des anciens copains

Tomber sur Troyes par exemple permettrait de prendre de faire revenir à d'Ornano Benjamin Nivet, absent en championnat au match aller en raison d'une blessure. Ou alors tomber sur l'AJ Auxerre offrirait l'opportunité de voir si le prêt de Pape Sané se passe bien (4 buts et 1 passe décisive en 17 matchs de Ligue 2) et de revoir Jordan Adéoti parti (un peu trop) discrètement de Caen l'été dernier.

Candidats idéaux : Troyes, AJ Auxerre, Granville.