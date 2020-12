Tirage de la Ligue des Champions : qui sont les adversaires potentiels du PSG ?

Le Paris-Saint-Germain, premier de son groupe, va hériter d'un deuxième d'une autre poule en 8e de finale de la Ligue des Champions, le tirage au sort a lieu ce lundi 14 décembre. En tout, il y a sept adversaires potentiels, toutes les équipes ayant terminé à la deuxième place de leurs groupes respectifs à l'exception de Leipzig, dauphin du groupe H.

La liste des adversaires possibles

Atlético de Madrid (Espagne)

Séville FC (Espagne)

FC Barcelone (Espagne)

Atalante Bergame (Italie)

Mönchengladbach (Allemagne)

Lazio Rome (Italie)

FC Porto (Portugal)

Les clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en huitième de finale. Même chose pour les clubs qui étaient ensemble en phase de groupe. Le PSG est le seul club français encore en lice après les défaites de l'OM et du Stade rennais. Julien Guyon, mathématicien, s'est amusé à calculer toutes les probabilité de rencontre :

L'adversaire le plus probable

Le Borussia Möchengladbach est actuellement 8e du championnat allemand, après avoir terminé 4e la saison passée. L'équipe avait bien débutée sa phase de groupe avant de perdre ses deux derniers matchs, mais s'est qualifiée quand même. Attention, le Borussia a notamment battu Leipzig en championnat, équipe qui avait donné du fil à retordre aux Parisiens. M'Gladbach compte dans ses rangs les Français Marcus Thuram (fils de Lilian et récemment appelé en Équipe de France) et d'Alassane Pléa.

La plus belle revanche

Évidemment, les supporters parisiens n'ont pas oublié la fameuse remontada de 2017 : après un 4-0 au match aller, le FC Barcelone avait gagné 6 buts à 1 au retour contre Paris. Le Barça a terminé deuxième de son groupe après une défaite cette semaine à domicile contre la Juventus Turin (0-3), il est donc un adversaire potentiel des Rouge et Bleu. Pourquoi pas une revanche, alors que le club catalan est dans la tourmente, sans président, 9e au championnat ? Attention, Barcelone compte toujours Leo Messi et Antoine Griezmann dans ses rangs, ce ne serait pas une partie de plaisir.

L'adversaire le plus solide

L'adversaire potentiel que craignent le plus les connaisseurs de foot, c'est peut-être l'Atletico Madrid. "L'autre" club de la capitale espagnole a terminé 2e de son groupe, mais il est en tête du championnat d'Espagne et bien connu pour faire tomber les équipes favorites lors des matchs de Ligue des Champions? L'an passé par exemple, l'Atletico avait battu Liverpool, champion sortant.

Les autres

Dans l'ordre, Mochengladbach, l'Atletico et Barcelone sont les trois équipes les plus probables au tirage. Ensuite, Paris pourrait également affronter la Lazio de Rome (8e du championnat d'Italie), le FC Séville (5e en Espagne), retrouver l'Atalanta Bergame après la victoire à l'arrrachée en quart de finale en août (2-1) et affronter le FC Porto (3e du championnat portugais). Attention, l'état de forme des équipes peut changer d'ici la rencontre : les 8e de finale aller auront lieu les 16-17 ou 23-24 février.