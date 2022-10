Top 14 - EN DIRECT : suivez UBB - Toulon en intégralité sur France Bleu Gironde

Confirmer ! C'est le mot d'ordre pour l'UBB avant de recevoir Toulon à l'occasion de la 9e journée de Top 14. L'Union Bordeaux-Bègles est sur une bonne dynamique avec une victoire contre le Racing 92 et un match nul obtenu à Clermont, il s'agit donc de poursuivre la remontée au classement.

Mais attention au piège face à un RCT qui réalise un bon début de saison, 4e avant avec cette journée, avec cinq victoires et trois défaites. L'UBB devra en plus faire sans quatre de ses internationaux français : Falatea, Lucu, Jalibert et Moefana. Elle a tout de même pu récupérer trois d'entre eux dans la semaine avec Jolmes, Vergnes-Taillefer et Uberti.

UBB - Toulon, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde à partir de 20h30 avec Dorian Bercheny et Vincent Forgues.

