Top 14 : Encore battue face à La Rochelle (26-15), l'UBB "a du boulot" à une semaine de la reprise

Deuxième match de préparation et deuxième défaite pour l'Union Bordeaux-Bègles. Battue ce jeudi par le Stade Rochelais (26-15) à Dax, l'UBB na pas fait le plein de confiance à une petite semaine de la reprise du Top 14 face au Racing 92. Une défaite assez logique sur l'ensemble de la partie même si l'équipe est en progrès par rapport au match d'Agen. Les Bordelais ont inscrit deux essais par Tambwe et Vili contre trois aux Maritimes.

"Incontestablement, il y a du mieux notamment dans l'intensité rugby, dans la zone de plaquage ou sur la ligne d'avantage mais ça ne suffit pas encore, explique Yannick Bru. La débauche d'énergie est polluée par tellement d'erreurs techniques avec pas loin d'une quinzaine d'en-avant sur la rencontre". La manager de l'UBB peut aussi pester contre le manque de réalisme de son équipe dans la zone de marque alors que les Bordelais ont fini trois fois sur la ligne ou même derrière sans réussir à aplatir correctement le ballon.

"Pour l'instant, le niveau technique est trop faible"

"Il n'y a pas d'excuse à chercher, le projet est maintenant bien intégré même si beaucoup de choses ont changé cette année. Pour l'instant, le niveau technique est trop faible. Il y a du boulot et on doit faire preuve d'humilité", insiste Yannick Bru. Il ne veut pas non plus se cacher derrière les absents, même si l'UBB doit faire avec quelques blessures importantes dans cette intersaison (Lesgourgues mais aussi Connor Sa, victime d'une déchirure du tendon d'Achille). Pour les internationaux, c'est le lot de la plupart des grosses écuries du Top 14 comme La Rochelle qui faisait avec l'absence d'une quinzaine de joueurs face à l'UBB.

"Si on parle de bilan, on n'est pas dans ce qu'on veut faire, reconnaît l'arrière Romain Buros. On a perdu nos deux matchs après on sait où on pêche, c'est-à-dire sur des erreurs individuelles. Il faut que chacun progresse vite à son niveau. Il va falloir travailler dur". "On n'a pas fait forcément deux bons matchs mais ce n'est pas inquiétant car il n'y a pas tout à jeter. On est un peu en retard, on perd des ballons bêtes et on se fait sanctionner. On travaille plutôt bien donc c'est surtout des petites erreurs à corriger," enchaîne le talonneur Maxime Lamothe.

Nanette pour suppléer Lesgourgues ?

Il reste maintenant huit jours à l'UBB pour être opérationnelle car "si pour l'instant, cela ne compte pas" comme le rappelle Yannick Bru, "la semaine prochaine, ce sera à balles réelles et en Top 14 chaque point vaut cher et on a le devoir d'être prêt !" D'ici là, une bonne nouvelle devrait tout de même redonner temporairement le sourire au manager de l'UBB.

Théo Nanette devrait être le joker médical de Yann Lesgourgues © Maxppp

Il s'agit de l'arrivée d'un nouveau demi de mêlée pour remplacer Yann Lesgourgues pendant sa convalescence et surtout soulager Paul Abadie, seul au poste aujourd'hui et suppléé par Nans Ducuing face à La Rochelle. L'heureux élu devrait être Théo Nanette selon plusieurs sources concordantes. L'ancien demi de mêlée de Grenoble, Provence Rugby, Oyonnax ou Rouen, était le premier choix de Yannick Bru. Le joueur de 30 ans doit encore passer les examens médicaux avant d'intégrer le groupe de l'UBB dès l'UBB.