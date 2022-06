Top 14 : la demi-finale Montpellier-Bordeaux Bègles sur France Bleu Hérault avec Sébastien Kuzbik

France Bleu Hérault retransmettra en direct et en intégralité la demi-finale de Top 14 entre Montpellier et Bordeaux-Bègles, ce samedi, à l'Allianz Riviera de Nice (21h05).

Alors que le MHR dispute les demi-finales du Top 14, avec un match face à Bordeaux-Bègles, ce samedi à Nice, France Bleu Hérault proposera la rencontre en direct, à partir de 20h30 : avant-match, intégral puis après-match avec les réactions du coach et des joueurs.

Au micro, un nouveau duo sur notre antenne : Bertrand Queneutte sera accompagné de l'ancien ailier du Montpellier Hérault Rugby, Sébastien Kuzbik, qui entraîne aujourd'hui le Rugby Club Jacou Montpellier Nord, en Fédérale 3.

Agé de 44 ans, le natif du Creusot, en Saône et Loire, a porté plus de 100 fois le maillot des Cistes, entre 2005 et 2011, après avoir également défendu les couleurs de Clermont, de Bordeaux, ou encore de Grenoble et de Périgueux.

Il a terminé son aventure dans l'Hérault sur une finale perdue face au Stade Toulousain (15-10), en 2011, aux côtés notamment de Fulgence Ouedraogo, avec la formation la plus jeune du championnat, à l'époque entraînée par le duo Fabien Galthié et Eric Béchu.