Top 14 : le MHR accroche Toulon à Mayol

Privé de huit internationaux, le MHR est allé inscrire deux essais sans en encaisser, ce samedi, sur la pelouse d'un RC Toulon trop peu efficace et alors que 21 joueurs du RCT manquaient à l'appel. Julien Tisseron en a d'abord mis un, non transformé, en première période, après plusieurs pénalités concédés, avant que l'anglais Zach Mercer, arrivé cet été, ne plante le second, sur la sirène.

Entré à l'ouverture à la place de Benoît Paillaugue, sorti blessé au genou, à moins de 10 minutes de la fin, le jeune Louis Foursans Bourdette (19 ans) a offert le nul à sa formation dans la foulée. Un match marqué par des imprécisions de part et d'autres et par une certaine indiscipline des héraultais.