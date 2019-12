Top 14 : le Stade Toulousain à Agen pour la 11e journée

Sur le papier la confrontation entre le treizième et le quatrième du championnat semble bien déséquilibrée, et on se prend à envisager une premiére victoire à l'extérieur cette saison pour les hommes d'Ugo Mola. Pourtant c'est un groupe prudent qui s'est présenté cette semaine en conférence de presse. Le co-entraîneur, Clément Poitrenaud, rejetant l'appellation "bonne occasion de..." avant de rappeler l'impasse européenne des agenais, les guichets fermés du stade Armandie et des conditions météo qui s'annoncent compliquées, avec de fortes pluies et des rafales de vent jusqu'à 70 kilomètres/heure

C'est quelque chose de très important pour tous les joueurs là-bas - Antoine Miquel

Arrivé d'Agen à l'intersaison, le troisième ligne Antoine Miquel sait à quoi s'attendre pour son retour à Armandie. Il se souvient que la venue du Stade Toulousain c'est, à la fois, le derby de la Garonne, l'opposition de deux clubs multi-titrés champions de France, et l'accueil, cette saison, du champion en titre. "Quelque chose de fort".

Une dizaine d'absents côté toulousain

Pour ce déplacement en terre agenaise les toulousains devront composer, notamment, avec la blessure de Cheslin Kolbe, touché aux côtes, et la mise aux repos des internationaux Sofiane Guitoune, Thomas Ramos et Yoann Huget.

Match à vivre samedi à partir de 17h15 sur France Bleu Occitanie