Top 14 : Montpellier reçoit Toulouse dans un stade à guichet fermé

Toute la semaine, Philippe Saint-André et son staff ont cherché la meilleure formule pour faire tomber cette équipe face à laquelle le champion de France avait perdu les deux confrontations, la saison passée.

En revanche, le technicien héraultais n'a pas eu besoin d'insister sur l'importance de cette affiche, auprès de ses garçons : "quand tu joues Toulouse, t'as pas besoin de trop chercher dans tes neurones pour trouver un discours d'avant match, parce que les joueurs sont prêts, automatiquement (...) On se prépare à un grand match, à un match de très haut niveau".

PSA évoque la venue de Toulouse Copier

En effet, lorsqu'on affronte "la meilleure équipe française et européenne depuis une dernière décennie", le degré de motivation est forcément au plus haut. Comme le nombre de spectateurs attendus au GGL Stadium, ce dimanche : "moi ça fait 31 ou 32 mois que je suis là, et c'est la première fois qu'on va jouer à guichet fermé. On me dit que ce n'est pas un bon horaire, mais tout sera plein".

Et ce choc est d'autant plus attendu qu'en cas de victoire, le MHR passera devant les visiteurs, et prendra seul les commandes du championnat, lui qui totalise le même nombre de succès que le Stade, pour l'instant : "Tout va bien ! Quatre matchs, trois victoires, dont une à l'extérieur. C'est plutôt positif. On a une marge de progression encore importante. Et avoir un petit bonus à aller chercher chaque weekend, c'est plutôt bien, et il faut garder ça, bosser là-dessus", confiait Anthony Bouthier, vendredi matin.

Au compteur, un seul revers donc. Celui face au champion d'Europe, La Rochelle, pour les Cistes, en ouverture. Et celui concédé à Pau, il y a quinze jours, pour les Rouge et Noir.

Karl Tu’inukuafe, internatonal avec les All-Blacks © AFP - Michael Bradley

Du sang neuf

Philippe Saint-André est privé de plusieurs éléments, et réfléchit avec sa direction à la possibilité de recruter un joker médical, suit à la grave blessure au genou d'Arthur Vincent : "On ne prendra pas un joueur pour faire le nombre. Si on prend, c'est qu'on pense qu'il nous amène une plus-value (...) J'ai donné un bon de sortie à Yvan Reilhac pour partir à Pau. Au même moment, on a Doumayrou qui se blesse un peu, Arthur qui a la saison terminée. C'est souvent comme ça. Après, on a des solutions, on regarde s'il y a une opportunité de joker médical. Sachant qu'on a des joueurs qui arrivent dimanche".

Le MHR enregistre en effet le retour de Cobus Reinach, blessé en avril dernier à l'épaule et qui a repris récemment avec sa sélection. Par ailleurs, Karl Tu'inukuafe (29 ans) sera bel et bien du voyage : "Notre pilier néo-zélandais sera au stade dimanche", a confirmé PSA.

Enzo Forletta © AFP - Sylvaint Thomas

Démêlés judiciaires

C'est dans un contexte particulier, voire pesant, que le MHR a préparé ce match. Deux de ses joueurs ont en effet été renvoyé devant le tribunal correctionnel et seront jugés le 13 février prochain.

Enzo Forletta et Thomas Darmon, comme révélé par Midi Libre récemment, sont en effet poursuivis pour violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, après avoir été placés en garde à vue avant le déplacement à Brive.

Les deux sont accusés d'avoir frappé un client à la sortie d'un bar de Montpellier, dans la nuit du 18 au 29 juin dernier, alors qu'ils fêtaient le titre. Le second est aussi soupçonné de s'en être pris à un vigile qui aurait tenté de s'interposer et qui se serait vu délivrer une ITT inférieure à huit jours.

PSA évoque l'affaire et défend ses joueurs Copier

Le client de l'établissement explique que sa compagne a été importunée par Pierre Lucas au sein des lieux (Australian Bar), qu'une altercation a éclaté et qu'il a été roué de coups par Forletta et Darmon, en quittant les lieux.

De leur côté, les joueurs et un analyste vidéo du club parlent d'une agression gratuite contre Thomas Darmon. Ce dernier a aussi déposé plainte et aurait eu le nez fracturé (ITT de moins de huit jours). Le client de l'Australian Bar est donc également poursuivi. Les magistrats tenteront de tirer les choses au clair dans un peu moins de cinq mois, alors que PSA a apporté son soutien à ses hommes : "Ils ont toujours été transparent avec moi et m'ont révélé les faits dès le lendemain (...) la première personne agressée, c'est Pierre Lucas (...) On fait confiance à la justice" a déclaré le manager.