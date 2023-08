Top 14 : Montpellier résiste à La Rochelle et s'impose d'entrée face au champion d'Europe (26-15)

Le MHR n'a pas été loin de virer en tête à la pause (10-10), sur une dernière pénalité après la sirène, mais que les rugbymen héraultais n'ont pas su convertir. Un scénario qui aurait été cruel pour La Rochelle, tant le dernier finaliste malheureux du Top 14 a dominé, pendant plus d'une demi heure.

Un premier acte marqué par une pénalité et un essai de chaque côté. Celui de Thomas Darmon (37'), que l'arbitre a validé après avoir revu les images en raison d'un possible en-avant, venu répondre à celui du sud africain Dillyn Leyds, quinze minutes plus tôt.

Ensuite, à peine le temps de se replacer au retour des vestiaires, que Vano Karkadze est venu aplatir à son tour (42'), avant que Louis Carbonel ne transforme encore (17-10) pour se donner enfin de l'air, face au champion d'Europe. Les maritimes ont alors poussé, et le canadien Tyler Duguid a reçu un carton jaune, sur un temps fort des rochelais, avant l'heure de jeu (53'), pour un grattage qui n'a pas échappé à l'arbitre de la rencontre, Vivien Praderie.

Une sanction dont La Rochelle n'a pas su profiter, le MHR a d'ailleurs creusé l'écart, comptant alors dix points d'avance à vingt minutes du terme. Mais c'était sans compter sur un dégagement de Jan Serfontein, contré par Nathan Bollengier, lequel a poursuivi sa course pour aller se coucher à gauche des perches (20-15).

Peu importe, aidé par la maladresse des partenaires de Teddy Thomas, Montpellier n'a pas craqué et s'est offert un premier succès (26-15), avec deux ultimes pénalités. Onzième de la précédente saison régulière, l'équipe de Richard Cockerill démarre par un joli coup, à domicile.

Le MHR se déplacera deux fois, à Toulouse et sur la pelouse du Stade Français, avant un prochain à domicile le 29 octobre face au Racing 92.

Les réactions

Nathan Bollengier (La Rochelle) : "On a fait beaucoup trop de fautes, on est très frustré parce qu'on a pas mal d'opportunités d'aller derrière la ligne, notamment avec les gros. C'est comme ça, il faut savoir passer à autre chose. Il faut se remettre au travail, avec une grosse réception la semaine prochaine".

Thomas Darmon (Montpellier) : "La solidarité, la défense, c'était important, surtout pour un début de saison. On a répondu présent, c'est le plus important. Mon essai ? Un ballon petit côté qu'on a essayé de jouer. Il est cafouillé, il tombe par terre, on y croit à fond, on continue l'action jusqu'au bout. Et à la vidéo, on voit qu'il n'y a pas d'en avant (...) En première mi-temps, ce n'était pas facile de mettre notre jeu en place. Il y a des automatismes à prendre, il faut travailler dur. On s'est quand même rassuré sur la conquête, et on sent qu'il y a une belle défense collective. En deuxième, on a pris confiance, petit à petit. On a mis trois points par trois points. On a essayé de ne pas surjouer. Je pense que, stratégiquement, on a été bons. C'est plutôt positif".

Alexandre Bécognée (capitaine, MHR) : On s'est arraché, on a été solidaire, et je suis fier de l'équipe, ce soir. C'est un sport de combat, on n peut pas dominer tout le match. Mais quand on est dominé, c'est savoir ne pas se faire submerger. On avait appuyé sur ça durant la prépa, ne pas être une équipe facile à jouer. On en avait fait un point d'honneur (...) Battre La Rochelle ? Oui, ça signifie quelque chose. Ce sera une top équipe, cette année. Mais comme les deux prochaines équipes que l'on va jouer".

Richard Cockerill (entraîneur MHR) : "Victoire importante. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit. La première mi-temps, elle n'est pas bonne. On est malgré tout à 10-10. La défense a été énorme, les mecs ont fait beaucoup d'efforts. Je suis content de ça. Gagner contre La Rochelle ici, c'est un bon début de saison. Les joueurs travaillent très dur, le groupe souffre chaque matin. Mais c'est nécessaire. La solidarité affichée ? C'est quelque chose de très important pour moi. Sur le terrain, et en dehors".