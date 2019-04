Top 14 : Toulon ne fait qu'une bouchée de l'Union Bordeaux-Bègles (45-17)

Bordeaux, France

Deux semaines après leur première défaite de la saison à domicile face à Castres, les joueurs de l'UBB ont remis le pied à l'étrier au stade Mayol, où ils n'ont jamais gagné depuis leur montée en Top 14. Mis en difficulté par la densité physique de Toulonnais joueurs et auteurs de sept essais, les Girondins ont semblé tenir le choc une mi-temps avant de s'écrouler au retour des vestiaires et de voir le top 6 s'éloigner (45-17).

Après le départ canon, le jeu brouillon

Il a fallu à peine deux minutes à l'UBB pour inscrire le premier essai du match, par Roumat, qui profite d'une percée de Radradra. Le RCT ne tarde pas à répondre et inscrit, en moins de 10 minutes, trois essais, dont un de Bastareaud qui passe en force au milieu de plusieurs Girondins (15e).

Je n'ai rien contre le jeu au pied, mais qu'il soit bien fait. Là l'@UBBrugby offre des ballons de relance au @RCTofficiel#RCTUBB — Lago (@Lagorath) April 28, 2019

L'UBB se retrouve en difficulté face au rythme imposé par son adversaire et peine à enchaîner, comme sur ce dégagement contré où les Girondins récupèrent la balle mais la perdent sur une passe mal assurée (19e). A la pause, l'UBB est menée 17 à 10 et a perdu Thierry Paiva, sonné par un choc.

Toulon conquérant jusqu'à la dernière seconde

Rapidement en infériorité numérique après une série de fautes et un carton jaune reçu par Peterson, l'UBB encaisse un quatrième essai (48e), puis un cinquième (57e), face à des Toulonnais loin d'être rassasiés et qui font plaisir à leur public après une terne saison.

C'est tellement bon de voir Mayol vivre enfin un vrai match de rugby cette année ❤🖤 #RCTUBB#RCT — Jeremy 🇫🇷 (@Jrmybm) April 28, 2019

Les nombreux changements effectués par Joe Worsley entre la 50e et la 60e minute, avec notamment le grand retour de Marco Tauleigne, semblent porter leurs fruits et l'UBB relève brièvement la tête, inscrivant même un essai par Ravai, entré à la place de Paiva en fin de première période. Les Girondins insistent mais ont du mal à sortir de leur camp et sont finalement punis par Toulon, qui conclut avec un essai après la sirène, son septième du match. Le score final, 45 à 17, est sur la lignée des points encaissés par l'UBB au stade Mayol depuis 2011.

Les réactions