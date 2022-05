Top départ de la campagne d'abonnement pour la prochaine saison de l'Amiens SC

Alors que les joueurs sont en vacances, l'Amiens SC prépare sa prochaine saison en Ligue 2. La campagne d'abonnement débute ce mercredi. Elle va se dérouler en quatre phases successives.

Et ça se passe d'abord sur internet avec une première campagne de réabonnement en ligne ouverte ce mercredi. "Les abonnés de la saison 202162022 sont donc prioritaires et leur abonnement est reconduit automatiquement à la même place et aux mêmes conditions tarifaires que la saison précédente", précise le club. "Cette reconduction automatique est valable jusqu’à l’ouverture du guichet abonnement, soit le mardi 7 juin prochain. Après cette date, leurs places ne seront plus réservées."

Pour les abonnés de 2021-2022 qui souhaiteraient racheter un abonnement au guichet, ils pourront le faire à partir du 1er juin prochain (10 heures). Dès le lendemain, le 2 juin, la campagne s'ouvrira pour les nouveaux abonnés, d'abord en ligne (à partir de 14 heures) puis au guichet à partir du 7 juin.

La saison 2022-2023 de Ligue 2 débutera à la fin du mois de juillet. Elle sera interrompue en novembre et en décembre en raison de la Coupe du Monde au Qatar.