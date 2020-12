Les maillots du match OGC Nice - Rennes mis aux enchères pour les sinistrés des vallées

C'est le 2e étage de la fusée rouge et noire solidaire. Après avoir récolter 5.285 euros grâce à la tombola qui mettait en jeu 24 maillots floqués "Dante", le Gym lance la vente aux enchères des maillots du match OGC Nice - Rennes, programmé dimanche à 13 heures à l'Allianz Riviera. Comme pour l'argent de la tombola, les fonds récoltés grâce à cette vente aux enchères seront reversés aux sinistrés des vallées, via l'association Partagence, spécialisée dans l'aide aux victimes de catastrophes naturelles.

Des maillots dédicacés par les joueurs et livrés non lavés

Cette vente aux enchères solidaire a été lancée mercredi soir sur la plateforme MatchWornShirt.com spécialisée dans ce type d'opération. Les enchérisseurs peuvent déjà s'inscrire et les enchères démarreront dimanche dès le coup d'envoi du match OGC Nice - Rennes (13h). La mise de départ pour chaque maillot porté est fixée à 89 euros. Tous les maillots seront également signés par les joueurs et seront livrés non lavés mais désinfectés.

Le Stade Rennais : les mêmes couleurs et les mêmes valeurs que le Gym

Le Stade Rennais n'a pas été choisi au hasard par l'OGC Nice pour être partenaire de cette opération solidaire. C'était on s'en souvient l'adversaire du Gym à l'occasion du match de reprise de la Ligue 1 en août 2016, un mois après le terrible attentat terroriste sur la Promenade des Anglais, et il existe aujourd'hui des liens fort entre la Bretagne et la Côte d'Azur. Un club qui partage les mêmes couleurs, et les mêmes valeurs que le Gym. D'autres clubs de Ligue 1 ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient faire un don pour les sinistrés des vallées.