"Totalement insuffisants" : Renversée par Dunkerque (1-2), l’ASNL ne décolle toujours pas

« Nous sommes complètement à côté de l’objectif ». Le constat amer d’Albert Cartier en conférence de presse illustre parfaitement la situation de l'ASNL. Ambitieuse il y a encore deux semaines, l’équipe lorraine s’est faite piéger par Dunkerque à domicile (1-2) en montrant deux visages complètement différents en deux périodes, et se retrouve désormais dernière du championnat de National, à égalité de points avec Sedan (qui joue lundi).

Tout avait pourtant idéalement commencé pour les Nancéiens vendredi soir. Malgré la blessure rapide de son capitaine Alexandre Cropanese, l’AS Nancy-Lorraine a ouvert le score par une frappe astucieuse de Lenny Nangis entre les jambes du gardien adverse (28e). Mais en dépit de sa domination évidente, la formation lorraine s’est écroulée en seconde période.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une ASNL aux deux visages

D’abord en concédant l’égalisation de Baghdadi à la 59e minute de jeu. Puis en toute fin de rencontre, alors qu’Etcheverria avait failli marquer d’un sublime retourné (71e)et que le match commençait à sérieusement s’emballer, la défense nancéienne a laissé Ghrieb filer tout seul le long du terrain pour crucifier Martin Sourzac (89e, 1-2).

On a presque cru à un match nul synonyme de premier point de la saison à Marcel-Picot sur un dernier corner nancéien, mais c’est le poteau qui est venu doucher les derniers espoirs (89e) et confirmer l’implacable réalité : Nancy est de nouveau dernière de son championnat. Mais cette fois-ci, c’est en troisième division.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Encore plus de 7000 spectateurs à Picot

Le public encore une fois garni du Stade Marcel-Picot (plus de 7 000 personnes présentes) n’en a pas trop tenu rigueur à ses joueurs, mais le temps presse déjà. Un élément que n’a pas manqué de souligner l’entraîneur Albert Cartier après la rencontre : « On est insuffisant. Il manque beaucoup trop de choses aux garçons et il faut qu’on soit lucide et conscient de la situation : on est très mal ».

Le technicien le reconnaît lui-même : il faudra vite trouver les ressorts pour amener ce groupe vers une première victoire primordiale dès vendredi prochain. La tâche ne sera pas facile sur la pelouse de Concarneau, leader du championnat après trois journées. Mais les Nancéiens ne peuvent plus se permettre de laisser filer des points bêtement comme lors de leurs trois premières sorties, au risque de très vite changer d’ambitions. Dans un championnat à 34 journées et six descentes, le maintien ne sera pas garanti pour tout le monde…