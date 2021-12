Tottenham - Rennes : les Anglais proposent un report au 22 décembre

Après l'annulation du match entre Tottenham et Rennes qui devait se disputer ce jeudi soir en Ligue Conférence, les deux clubs ont entamé un bras de fer, avec l'UEFA comme arbitre. Pour rappel, Tottenham a besoin d'une victoire pour se qualifier, et donc de jouer le match absolument avant le 31 décembre, tandis que Rennes est déjà assuré de terminer premier de la poule et donc de disputer les huitièmes de finale.

Tottenham propose un report au 22 décembre

Du côté anglais, les Spurs sont lancés dans un contre-la-montre pour trouver une date disponible pour jouer la rencontre d'ici au 31 décembre, date à laquelle tous les matchs de poule doivent être disputés au plus tard. Si aucune date n'est trouvée et validée par l'UEFA, Tottenham sera déclaré forfait. Et le Stade Rennais l'a bien compris. Depuis ce matin, deux dates ont été proposées par Tottenham. Une première le 15 décembre, qui a pour le moins étonné côté rennais : en effet, les joueurs positifs au Covid doivent respecter une période de dix jours d'isolement au Royaume-Uni, et ne seraient donc pas plus disponibles le 15 décembre qu'aujourd'hui. la piste aurait été abandonnée selon nos informations.

Depuis, les Spurs ont sorti une autre carte de leur manche : les Anglais proposent de jouer le match le 22 décembre. Une date à laquelle ils doivent en théorie jouer un quart de finale de League Cup, qui pourrait a priori être décalé sans trop de difficulté. Mais cette date est aussi celle de la 19e journée de Ligue 1, où Rennes se déplace à Monaco. La décision finale du report et du choix de la date repose sur l'UEFA. Si l'instance européenne choisit d'aller dans le sens de Tottenham et de faire jouer le match le 22 décembre, elle sera prioritaire sur la LFP, qui devra de son côté trouver une nouvelle date pour le Monaco-Rennes.

Cette proposition est combattue par le Stade Rennais, qui n'entend pas jouer Monaco au mois de janvier, un match bien plus important pour le club que celui face à Tottenham, sans ses internationaux africains disputant la Coupe d'Afrique des Nations. Le bras de fer se poursuit.