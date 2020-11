Le cadeau d'Andy Delort et sa femme, émus par l'histoire d'une famille héraultaise installée à Los Angeles

En début d'année, alors que son épouse Christelle est enceinte depuis deux mois de leur deuxième enfant, une petite Cléo, la jeune apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Un véritable "coup de massue" pour cette famille héraultaise, installée à Los Angeles aux Etats-Unis, depuis une dizaine d"années, raconte Julien, son mari, invité de 100% Paillade sur France Bleu Hérault (6 novembre 2020).

Malgré tout, Christelle "a pris le taureau par les cornes" et a adopté "un état d'esprit qui était sans doute le meilleur. Elle a suivi des chimiothérapies, des traitements, et plusieurs chirurgies".

J'ai eu cette idée folle : contacter la femme d'Andy Delort

En parallèle, parce qu'ils sont supporters pailladins, le couple suit les performances du MHSC, et donc les initiatives du club et de son fonds de dotation, Orange Espoir et Rêve Bleu, liées à Octobre rose. C'est ainsi qu'a "germé dans la tête" de Julien, ces dernières semaines, l'idée de se procurer pour sa femme un maillot spécial du MHSC, celui porté par les joueurs du club en Ligue 1, dans le cadre de la campagne Octobre rose, dont l'objectif est de récolter des fonds et de sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du sein.

Christelle porte le maillot spécial octobre rose d'Andy Delort - Facebook - Chris Cenatiempo

La générosité des Delort n'a pas de frontière

Julien a d'abord fait choux-blanc : le maillot n'était pas disponible sur la boutique en ligne : "C'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée folle de contacter la femme d'Andy Delort, Marina, sur Instagram. Je lui ai expliqué la situation de Christelle et lui ai demandé où on pouvait se le procurer. J'ai envoyé ça comme une bouteille à la mer".

Une bouteille à la mer

Une bouteille qui a finalement atteint son destinataire : "Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Marina qui me disait que l'histoire de ma femme l'avait vraiment touchée et que le maillot était prêt, qu'on pouvait le récupérer en main propre dès qu'on le souhaitait. Je lui ai expliqué qu'on était à Los Angeles, et elle a alors été d'une extrême gentillesse, puisqu'elle nous a proposé de l'envoyer par la poste dès le lendemain".

Marina a été d'une extrême gentillesse

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le colis est arrivé quelques jours plus tard, et la boîte était même plus remplie que prévu : "Ils nous ont même envoyé une tenue pour Timothée, notre fils, qui a six ans, qui est déjà pailladin et dont le joueur fétiche est évidemment Andy Delort (...) Ma femme est gigeannaise, donc c'était déjà une évidence que si on prenait un maillot, c'était celui d'Andy. Mais là, on est d'autant plus fan de la personne et admiratifs de la famille Delort, de sa générosité. Cette générosité transparaît chez Andy, on le voit sur le terrain", poursuit Julien.

Andy Delort et ses partenaires portent un maillot rose chaque année, au mois d'octobre © Getty - Tim Clayton

Des pâtisseries en échange

Pour remercier les Delort, Julien et sa femme ont fait parvenir à Andy et Marina une boîte de pâtisseries, mais pas n'importe lesquelles. Jacques, frère de Christelle et pâtissier à Castelnau-le-Lez, a en effet conçu un gâteau qu'il a dédié à la cause Octobre rose et qu'il a nommé Christelle : "on s'est dit que ce serait bien, pour leur renvoyer l'ascenseur, de leur faire parvenir des gâteaux. Je crois que ça a été apprécié, parce qu'ils ont posté la photo sur les réseaux sociaux (...) Les bénéfices de ses gâteaux, ils sont intégralement reversés à l'association ruban rose. La boucle est bouclée. Je trouve ça très beau", explique Julien.

Admiratif de la famille Delort et de sa générosité

Une belle histoire, mais la meilleure des nouvelles est évidemment la suivante : "aujourd'hui, il n'y a plus de traces de cancer dans son corps. On peut dire qu'elle va mieux. Christelle a toujours été positive durant ce combat, sur tous les plans. L'annonce a été dure les premiers jours, mais elle a adopté un esprit guerrier, le même qu'Andy sur le terrain. Finalement, quand ils se battent tous les deux, ils ne lâchent rien".