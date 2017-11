Toujours à la recherche d'une première victoire en ligue 2, le Tours Football Club reçoit Bourg-Péronnas le 3 novembre

La 14ème journée du championnat de football de ligue 2 sera-t-elle enfin celle de la première victoire pour le Tours Football Club? Réponse ce soir vers 22H, à l'issue d'un match contre Bourg-Péronnas, le premier non-relégable.

11 défaites et 2 matchs nuls en 13 journées de championnat de ligue 2 : c'est le bilan plus que décevant du Tours Football Club, cette saison.

Le TFC, dernier, espère enfin une première victoire en championnat, vendredi 3 novembre, en accueillant Bourg-Péronnas.

Le résultat pourrait avoir de l'importance en fin de saison, car Bourg-Péronnas est 17ème du classement et premier non-relégable. Pour autant, selon l'entraîneur du TFC, Sébastien Gondouin, cette soirée sera aussi difficile que toutes les autres.

"On joue un adversaire de deuxième partie de tableau qui, peut-être sur le papier, semble moins reluisant que d'autres, mais pour nous tout est difficile. Et la victoire passera par un match difficile....mais difficile ça ne veut pas dire qu'on va le perdre"

L'entraîneur intérimaire considère que tous les matchs de Tours seront difficiles, jusqu'à la fin de saison. Pour autant, il veut croire à un sursaut :

"La situation dans laquelle on est, on s'y est mis tous ensemble, on est seuls responsables et seuls capables de nous sortir de cette galère. Seule la victoire va compter"