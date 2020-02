Toujours diminué, Le Mans FC en quête de points à Sochaux

Le Mans, France

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Manceaux sont rentrés de Lorient tard dans la nuit. Et avant ce nouveau déplacement loin de leur base, à Sochaux, pour la 24e journée de Ligue 2, ils se sont contentés de deux séances légères mercredi et jeudi, afin de ménager les organismes. Il faut dire qu'en ce moment, les petits bobos s'accumulent, en plus des absences longue durée.

Avec Aymes, Levêque et Musavu-King en convalescence, Moussiti-Oko, Diarra et Maziz blessés, sans compter que Gope-Fenepej, Kanté, Manzala et Vincent ne sont pas à 100 %, le coach manceau, Richard Déziré, se retrouve obligé de bricoler, notamment sur le plan offensif : "On change un peu de système ou on met des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs un peu par défaut pour essayer de faire, non pas les meilleurs choix, mais les moins mauvais." Voilà qui explique, par exemple, la titularisation de Merdji, mardi, sur l'aile droite.

Ramener des points pour retrouver la confiance

Toujours à la recherche de sa première victoire en 2020, l'équipe peut en revanche compter sur une assise défensive plus solide, avec Choplin et la probable première titularisation de Veseli à Sochaux. Et sur des recrues pleines de jus comme Lorenzo Rajot, qui estime, lui, qu'il manque simplement un peu de confiance à cette équipe pour retrouver sa fluidité. Et un peu d'efficacité : "La qualité est là, la débauche d'énergie est là, même si des fois il faut faire un peu plus les efforts tous ensemble, mais ce qu'il faut c'est une victoire pour se redonner confiance et pouvoir enchaîner derrière."

Face à cette équipe de Sochaux en difficulté - neuf matchs sans victoire - cela semble une bonne occasion. Mais les joueurs d'Omar Daf restent la cinquième meilleure équipe à domicile. Et auront la volonté de renouer avec la victoire devant leur public. Sans oublier que l'équipe a une petite revanche à prendre sur Le Mans, victorieux 2-0 au MMArena lors de la phase aller : "La défaite au match aller nous avait fait mal. On doit montrer que l'on peut être supérieur à cette équipe pour aller chercher la victoire", souligne Sofiane Daham.

Le groupe manceau

Les absents : Diarra, Moussiti-Oko, Aymes, Levêque (reprise), Musavu-King (convalescence), Maziz (blessé, pas de retour avant mi-mars).

Le groupe sochalien